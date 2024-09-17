Aşk Yok Demişlerdi: MasterChef'te Beyza ve Onur'un Aynı Bileklikten Takması Gözden Kaçmadı!

MasterChef Türkiye'de Beyza ve Onur arasında en başından beri bir şeyler olduğu iddia ediliyordu. İkili iddiaları yalanlasa da sosyal medyada yapılan editler, ikilinin hayranları için epey etkileyiciydi. İddiaları yalanlayan Beyza ve Onur'un aynı bileklikten takması izleyicinin dikkatinden kaçmadı!