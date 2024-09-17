Aşk Yok Demişlerdi: MasterChef'te Beyza ve Onur'un Aynı Bileklikten Takması Gözden Kaçmadı!
Aşk Yok Demişlerdi: MasterChef'te Beyza ve Onur'un Aynı Bileklikten Takması Gözden Kaçmadı!
MasterChef Türkiye'de Beyza ve Onur arasında en başından beri bir şeyler olduğu iddia ediliyordu. İkili iddiaları yalanlasa da sosyal medyada yapılan editler, ikilinin hayranları için epey etkileyiciydi. İddiaları yalanlayan Beyza ve Onur'un aynı bileklikten takması izleyicinin dikkatinden kaçmadı!
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Sezonun başından bu yana enerjileri tutan Beyza ve Onur arasında bir ilişki olduğu iddia ediliyor.
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İkili arkadaş olduklarını açıklasa da, birbirlerine olan yakınlıkları sosyal medyada pek çok editin yapılmasına sebep oldu ve izleyicinin büyük bir kısmı bu 'arkadaşlık' iddiasına inanmıyor.
Aralarında gerçekten bir şey var mı, yok mu bilemesek de programdaki yakınlıkları dikkat çekiyor.
Bu kez de ikilinin aynı bileklikten takması bir izleyicinin dikkatinden kaçmamış.
Ne yorum yapalım bilemedik... Siz bu konuyla ilgili ne düşündünüz?
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