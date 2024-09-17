Müzikleri Toygar Işıklı'ya Emanet Edilen Leyla Dizisine Usta Oyuncu Katıldı!
Müzikleri Toygar Işıklı'ya Emanet Edilen Leyla Dizisine Usta Oyuncu Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Müziklerini Toygar Işıklı'nın yapacağı duyurulan diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mümtaz karakteriyle efsane bir isim katıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülen ve ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.
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Önce şu harika haberi açıklayalım: Dizinin müzikleri Toygar Işıklı'ya emanet!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Mümtaz karakterini canlandırmak üzere bir de ünlü oyuncu dahil olmuş.
Dizideki Ceren karakterinin babasını oynayacak ünlü isim Murat Serezli olacak.
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