Müzikleri Toygar Işıklı'ya Emanet Edilen Leyla Dizisine Usta Oyuncu Katıldı!

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Müziklerini Toygar Işıklı'nın yapacağı duyurulan diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mümtaz karakteriyle efsane bir isim katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş