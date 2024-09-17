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Müzikleri Toygar Işıklı'ya Emanet Edilen Leyla Dizisine Usta Oyuncu Katıldı!

Müzikleri Toygar Işıklı'ya Emanet Edilen Leyla Dizisine Usta Oyuncu Katıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 22:04

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Müziklerini Toygar Işıklı'nın yapacağı duyurulan diziye Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mümtaz karakteriyle efsane bir isim katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülen ve ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülen ve ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Önce şu harika haberi açıklayalım: Dizinin müzikleri Toygar Işıklı'ya emanet!

Önce şu harika haberi açıklayalım: Dizinin müzikleri Toygar Işıklı'ya emanet!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Mümtaz karakterini canlandırmak üzere bir de ünlü oyuncu dahil olmuş.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Mümtaz karakterini canlandırmak üzere bir de ünlü oyuncu dahil olmuş.

Dizideki Ceren karakterinin babasını oynayacak ünlü isim Murat Serezli olacak.

Dizideki Ceren karakterinin babasını oynayacak ünlü isim Murat Serezli olacak.

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