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ATV'nin Yeni Sezon Dizisi Can Borcum'da Ebru Özkan'ın Partneri Belli Oldu!

ATV'nin Yeni Sezon Dizisi Can Borcum'da Ebru Özkan'ın Partneri Belli Oldu!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 19:09

Yeni sezonda televizyon ekranlarında 30'dan fazla yeni dizinin başlayacağını öğrenmiştik. Pek çok iddialı dizinin sahibi olan ATV'de başlayak Can Borcum dizisinde Birsen Altuntaş'ın haberine göre başroller belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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30'dan fazla dizinin ekrana geleceği yeni sezonda ATV de iddialı dizileriyle ön plana çıkmayı başaran kanallardan biri oldu.

30'dan fazla dizinin ekrana geleceği yeni sezonda ATV de iddialı dizileriyle ön plana çıkmayı başaran kanallardan biri oldu.

Fragmanı yayınlanan ya da yayın hayatına başlayan dizilerin yanı sıra, kanalda Can Borcum adında yeni bir dizinin hazırlıkları başladı bile.

Fragmanı yayınlanan ya da yayın hayatına başlayan dizilerin yanı sıra, kanalda Can Borcum adında yeni bir dizinin hazırlıkları başladı bile.

Dizide Handan karakterine hayat verecek başrolün Ebru Özkan olduğu daha önce açıklanmıştı.

Dizide Handan karakterine hayat verecek başrolün Ebru Özkan olduğu daha önce açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncuya partner olarak ise Bülent İnal ile anlaşıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre güzel oyuncuya partner olarak ise Bülent İnal ile anlaşıldı.

Dizide Handan ve Serkan arasında yanlış anlaşılmayla başlayan bir aşkın hikayesi konu alınacak.

Dizide Handan ve Serkan arasında yanlış anlaşılmayla başlayan bir aşkın hikayesi konu alınacak.

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