ATV'nin Yeni Sezon Dizisi Can Borcum'da Ebru Özkan'ın Partneri Belli Oldu!

Yeni sezonda televizyon ekranlarında 30'dan fazla yeni dizinin başlayacağını öğrenmiştik. Pek çok iddialı dizinin sahibi olan ATV'de başlayak Can Borcum dizisinde Birsen Altuntaş'ın haberine göre başroller belli oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş