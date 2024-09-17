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Leyla Dizisinin Minik Oyuncusu Meğer Sosyal Medyada Viral Olan O Kızmış!

Leyla Dizisinin Minik Oyuncusu Meğer Sosyal Medyada Viral Olan O Kızmış!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 17:25

'Leyla: Hayat Aşk Adalet' dizisinde oyunculuğu ile hepimizin ağzını açık bırakan minik oyuncu Melisa Duru Ünal'ı meğer sosyal medyadan tanıyormuşuz!

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NOW TV'nin yeni dizisi "Leyla: Hayat Aşk Adalet" ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu.

NOW TV'nin yeni dizisi "Leyla: Hayat Aşk Adalet" ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu.

Dizide Leyla'nın mücadele ile dolu hayatından sahneler hepimizin yüreğini dağladı.

Dizide Leyla'nın mücadele ile dolu hayatından sahneler hepimizin yüreğini dağladı.

O sahnelerde Leyla'nın çocukluğuna gittik. Leyla'nın küçüklüğünü ise muhteşem oyunculuğu ile Melisa Duru Ünal oynadı.

O sahnelerde Leyla'nın çocukluğuna gittik. Leyla'nın küçüklüğünü ise muhteşem oyunculuğu ile Melisa Duru Ünal oynadı.

Henüz 9 yaşında olmasına rağmen boyundan büyük bir başarı sergileyen minik oyuncu izleyenlerin takdirini toplamıştı.

Henüz 9 yaşında olmasına rağmen boyundan büyük bir başarı sergileyen minik oyuncu izleyenlerin takdirini toplamıştı.

Meğer o küçük kızı sosyal medyadan tanıyormuşuz! Melisa yıllar önce çektiği bıcır bıcır bir video ile gündem olmuştu.

Meğer o küçük kızı sosyal medyadan tanıyormuşuz! Melisa yıllar önce çektiği bıcır bıcır bir video ile gündem olmuştu.
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"Kendinizi şımartın" diyerek çektiği o videoyu hatırlayanların gözlerinin içi güldü bile!

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