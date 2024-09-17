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Esra Erol'da Bebeğe Uyuması için Alkol İçiren Aile Başımızdan Aşağı Kaynar Sular Döktü!

Esra Erol'da Bebeğe Uyuması için Alkol İçiren Aile Başımızdan Aşağı Kaynar Sular Döktü!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 18:17

Esra Erol'a eşinin çocuklarına kötü davrandığını söyleyerek başvuran Dilek Hanım, yayında ortaya çıkanların ardından herkesi şok etti. Emniyet bebeklerine alkol verdiği ortaya çıkan aile için stüdyoya geldi.

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Dilek Hanım eşinin çocuklarına kötü davrandığını söyleyerek Esra Erol'a başvurmuştu.

Dilek Hanım eşinin çocuklarına kötü davrandığını söyleyerek Esra Erol'a başvurmuştu.

Bugünkü yayında kocası Mustafa ile yüzleşen Dilek Hanım, eşinin çok fazla alkol aldığını ve başta çocukları olmak üzere çevresine kötü davrandığını söyledi.

Bugünkü yayında kocası Mustafa ile yüzleşen Dilek Hanım, eşinin çok fazla alkol aldığını ve başta çocukları olmak üzere çevresine kötü davrandığını söyledi.

Dilek Hanım eşinin bu davranışlarından artık bıktığını ve konu çocukları olunca çok hassas olduğunu belirtti.

Dilek Hanım eşinin bu davranışlarından artık bıktığını ve konu çocukları olunca çok hassas olduğunu belirtti.

"Artık çocuğuma kötü davranınca bu adam bende bitti" diyen Dilek Hanım, eşinin özür dilemesinin ardından yumuşamıştı. Ta ki o görüntüler ortaya çıkana dek...

"Artık çocuğuma kötü davranınca bu adam bende bitti" diyen Dilek Hanım, eşinin özür dilemesinin ardından yumuşamıştı. Ta ki o görüntüler ortaya çıkana dek...

Esra Erol, Dilek Hanım "Eşimi affedebilirim" deyince "Tövbe ettim" diyen kocaya dönerek; "Çocuğunuzun elinde neden alkol şişesi var? Önce bunu açıklayın." dedi.

Esra Erol, Dilek Hanım "Eşimi affedebilirim" deyince "Tövbe ettim" diyen kocaya dönerek; "Çocuğunuzun elinde neden alkol şişesi var? Önce bunu açıklayın." dedi.
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Fotoğrafları ekrana veren Erol, küçük bebeğin elindeki alkol şişeleri ve yanındaki izmaritleri görünce şok yaşadı. Ancak anne ve baba "İçmedi ki" diye savundu. Bunun normal olduğunu söylediler.

Fotoğrafları ekrana veren Erol, küçük bebeğin elindeki alkol şişeleri ve yanındaki izmaritleri görünce şok yaşadı. Ancak anne ve baba "İçmedi ki" diye savundu. Bunun normal olduğunu söylediler.

Esra Erol durumun bununla da kalmadığını söyledi. Yayına ihbarda bulunan bir kişi "Bu aileden şikayetçiyim. Bebekleri uyumayınca alkol vererek uyutuyorlar" diye söyledi.

Esra Erol durumun bununla da kalmadığını söyledi. Yayına ihbarda bulunan bir kişi "Bu aileden şikayetçiyim. Bebekleri uyumayınca alkol vererek uyutuyorlar" diye söyledi.

O esnada emniyet yayını ihbar kabul ederek stüdyoya geldi ve aileyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

O esnada emniyet yayını ihbar kabul ederek stüdyoya geldi ve aileyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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