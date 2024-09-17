"Uçkurunuz Yüzünden mi Öldü?!": Özlem Gürses Narin ile İlgili İddiaya İsyan Etti!
"Uçkurunuz Yüzünden mi Öldü?!": Özlem Gürses Narin ile İlgili İddiaya İsyan Etti!
Gazeteci Özlem Gürses sosyal medya hesabından Narin'le ilgili yaşanan son gelişmelere isyan etti: '8 yaşındaki küçücük çocuk sizin uçkur davanız yüzünde mi öldü?!'
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Diyarbakır'da bir dere yatağına çuvalın içinde cansız bedeni bırakılmış minik Narin ile ilgili son yaşananlar herkesi çok üzdü.
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8 yaşındaki küçük kızın ölümü hakkında soruşturma devam ederken ani gelişen bir olay yüzünden öldüğü iddia edildi.
İddiaya göre, Narin Kur'an kursundan eve döndüğünde görmemesi gereken bir şey gördü. O nedenle ortadan kaldırıldı.
Günler geçmesine rağmen hala Narin'i kimlerin neden öldürdüğü hala açığa çıkmadı. Gazeteci Özlem Gürses ilk günden bu yana olayın takipçisi olmuştu.
Sosyal medya hesabından artık isyan eden Gürses, Narin'in öldürüldüğü köyün sessizliğini bozmamasına çok kızdı: "Yansın bu köy!"
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"Allah belasını versin bu rezillerin, şerefsizlerin" diyen Gürses, "Bu herkese ahlak taslayan ahlaksızlık kabus gibi çöktü güzelim bir ülkemize! 8 yaşında bir kız sizin uçkur davanıza mı öldü?!" diye isyan etti.
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