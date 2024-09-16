Didem Arslan Yılmaz'ın Muhabiri Narin'in Cesedinin Bulunduğu Yeri Gösterdi!
Didem Arslan Yılmaz'ın Muhabiri Narin'in Cesedinin Bulunduğu Yeri Gösterdi!
Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme programında Narin'in cesedinin bulunduğu yeri gösterdi. Muhabir dereye girdi, 'İtirafçı Narin'i tek başına taşımış olamaz. Akıntıda bile durmak çok zor' diye konuştu.
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Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar, cesedi tek başına taşıdığını ifade etmişti.
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Narin’in cansız bedenini bir çuvalın içine koyduğunu söyleyen Nevzat, daha sonra cesedi bir çukura bıraktığını üzerine de taşlar koyduğunu söylemişti.
Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme programında Narin'in cesedinin bulunduğu yeri gösterdi. Muhabir Tavşantepe köyünden canlı yayın yaptı.
İşte Narin'in 8 eylül sabahı 08:45'te bulunduğu o yer:
Didem Arslan Yılmaz'ın muhabiri burasının bir çukur olduğunu ve üstünün ağaç yaprakları ile kapandığını belirtti.
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Didem Arslan Yılmaz'ın muhabiri cesedin bulunduğu dereden görüntü verdi. Yayın esnasından dereye giren muhabir, akıntıya karşı durmakta zorlandı.
Bu nedenle muhabir, "Buraya elinde bir yükle girmiş olması imkansız. Akıntıya karşı durmak çok zor. Nevzat (itirafçı) bu işi tek başına yapmış olamaz" dedi.
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