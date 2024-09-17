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Su Burcu Yazgı Coşkun, Bir Gece Masalı'nda Kaza Sahnesindeki Performansıyla Devleşti!

Su Burcu Yazgı Coşkun, Bir Gece Masalı'nda Kaza Sahnesindeki Performansıyla Devleşti!

Bir Gece Masalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 00:35

Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, muhteşem oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, 3. bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, 3. bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı.

Biliyorsunuz Canfeza ile Selim geçtiğimiz haftanın sonunda nikah masasındaydılar. Bu hafta onların evlendiğine şahit olduk ama sonunda evliliğin gerçek olmadığını öğrendik!

Biliyorsunuz Canfeza ile Selim geçtiğimiz haftanın sonunda nikah masasındaydılar. Bu hafta onların evlendiğine şahit olduk ama sonunda evliliğin gerçek olmadığını öğrendik!

Ama başlı başlına kötülük timsali olan Selim, arabada Canfeza varken Mahir'in kimliğini açıkladı ve babasının katil olduğu gerçeğiyle de yüzleşmesine sebep oldu.

Ama başlı başlına kötülük timsali olan Selim, arabada Canfeza varken Mahir'in kimliğini açıkladı ve babasının katil olduğu gerçeğiyle de yüzleşmesine sebep oldu.

Tüm bunlar yetmez gibi bir de karşısına çıkan Mahir'e karşı arabayı sağa çekmek yerine göz göre göre kaza yaptı. Bu sırada da Canfeza'nın babasının emniyet kemerini çıkararak herkesi şoke etti!

Tüm bunlar yetmez gibi bir de karşısına çıkan Mahir'e karşı arabayı sağa çekmek yerine göz göre göre kaza yaptı. Bu sırada da Canfeza'nın babasının emniyet kemerini çıkararak herkesi şoke etti!

Dizide Canfeza'yı canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, bu kaza sahnesinde öyle bir devleşti ki sosyal medya yorum oldu yağdı adeta!

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Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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sinan

Hollywoodtaki çaycı bunlardan iyi oynar, adeta yaşamışmış.. amhaberin ergen dizi tutkunları