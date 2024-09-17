Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın Dizisi Kör Nokta'nın Yayın Günü Belli Oldu!

Osman Sınav imzalı Kör Nokta dizisi, ATV'nin yeni sezonda yayınlanacak iddialı yapımlarından biri olarak görülüyordu. Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaşacağı dizinin yayın tarihi ve günü belli oldu!