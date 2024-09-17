Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın Dizisi Kör Nokta'nın Yayın Günü Belli Oldu!
Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın Dizisi Kör Nokta'nın Yayın Günü Belli Oldu!
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ATV yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yaptı, birbirinden ünlü oyuncularla dolu dizileriyle adından söz ettirmeyi şimdiden başardı bile.
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Yeni yayın döneminde 5 dizinin başlayacağını duyuran ATV'de, Osman Sınav imzalı Kör Nokta dizisi de merakla bekleniyordu.
Ünlü oyuncular Rabia Soytürk ile İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaşacağı diziyle ilgili beklenen gelişme sonunda yaşandı.
Resmi hesaptan paylaşılan fragmanla birlikte yapılan duyuruya göre dizi, 21 Eylül Cumartesi günü yayın hayatına başlayacak.
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