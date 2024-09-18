Resmen Nazar Değdi: MasterChef'te Onur ve Beyza Birbirine Girdi
Resmen Nazar Değdi: MasterChef'te Onur ve Beyza Birbirine Girdi
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Aralarında aşk iddiası olan Onur ve Beyza son bölümde birbirine girerken Beyza'nın Onur'a isyan etmesi gözlerden kaçmadı.
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MasterChef Türkiye'nin gündemden düşmeyen iki ismi Beyza ve Onur!
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İzleyici tarafından çok yakıştırılan Beyza ve Onur ayrıca yarışma boyunca davranışlarıyla aşk iddialarını güçlendirirken son bölümde ikiliye resmen nazar değdi.
Rakip takımlarda olan Beyza ve Onur yarışmacılardan esnaf lokantası lezzetleri isterken Onur'un yer aldığı mavi takım işlerini bitirdikten sonra kırmızı takımın tezgahına giderek resmen teftiş yaptı.
Mavi takımın yaptığı bu harekete sessiz kalamayan Beyza, "Yaptığınız çok saygısızca" derken ona yanıt veren isim Onur oldu.
Onur, "Beyza ne oldu? Niye kızıyorsun?" şeklinde sebebi öğrenmek isterken Beyza "Siz şef misiniz? Gelip bakıyorsun, yemeğinize bakın." diyerek Onur'la kısa bir laf dalaşına girdi.
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