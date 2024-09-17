Dövmeye Kalktı! Esra Erol'un Cemile'si ile Seda Sayan'la Ünlenen Solmaz Çiros Birbirine Girdi!
Dövmeye Kalktı! Esra Erol'un Cemile'si ile Seda Sayan'la Ünlenen Solmaz Çiros Birbirine Girdi!
Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışmacı olan, Esra Erol'da tanıdığımız Cemile ile Seda Sayan'la ünlenen Solmaz Çiros birbirine girdi. Cemile, Solmaz'ı az kalsın dövecekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Ürek'in NOW TV'de sunuculuğunu yaptığı "Gelin Görümce" adlı programın yeni yarışmacıları, Esra Erol'un programında popülerlik kazanan Cemile ve izdivaç programlarının tanınan yüzü Solmaz oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu iki isim, yarışmaya katıldıkları andan itibaren birbiriyle çatışmaya başladı.
Solmaz'ın dans ettiği sırada Cemile'nin müziği durdurması, tartışmanın fitilini ateşledi. Solmaz, "Ne kadar saygısız birisin" ifadesiyle Cemile'ye tepkisini dile getirdi.
Cemile ise, "Saygıyı senden öğrenecek değilim" diyerek karşılık verdi. Solmaz'ın "Sen bir kere git çocuklarına sahip çık. Bırakmışsın gitmişsin." diyince ortalık karıştı.
"Sen benim çoluğuma çocuğuma karışamazsın. Seni ilgilendirmiyor. Benim çocuklarım babasının yanında." yanıtını veren Cemile'yi kimse durduramadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukları konusunda hassas olan Cemile'yi, stüdyodaki diğer yarışmacılar sakinleştirmeye çalıştı. Solmaz'ın sözleriyle daha da sinirlenen Cemile'ye diğer yarışmacılar destek oldu. Daha fazla dayanamayan Cemile, gözyaşlarına boğuldu ve "Buraya annelik yarışmasına gelmedik" diyerek isyan etti.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın