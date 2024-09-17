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Dövmeye Kalktı! Esra Erol'un Cemile'si ile Seda Sayan'la Ünlenen Solmaz Çiros Birbirine Girdi!

Dövmeye Kalktı! Esra Erol'un Cemile'si ile Seda Sayan'la Ünlenen Solmaz Çiros Birbirine Girdi!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 15:19

Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışmacı olan, Esra Erol'da tanıdığımız Cemile ile Seda Sayan'la ünlenen Solmaz Çiros birbirine girdi. Cemile, Solmaz'ı az kalsın dövecekti.

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Fatih Ürek'in NOW TV'de sunuculuğunu yaptığı "Gelin Görümce" adlı programın yeni yarışmacıları, Esra Erol'un programında popülerlik kazanan Cemile ve izdivaç programlarının tanınan yüzü Solmaz oldu.

Fatih Ürek'in NOW TV'de sunuculuğunu yaptığı "Gelin Görümce" adlı programın yeni yarışmacıları, Esra Erol'un programında popülerlik kazanan Cemile ve izdivaç programlarının tanınan yüzü Solmaz oldu.

Bu iki isim, yarışmaya katıldıkları andan itibaren birbiriyle çatışmaya başladı.

Bu iki isim, yarışmaya katıldıkları andan itibaren birbiriyle çatışmaya başladı.

Solmaz'ın dans ettiği sırada Cemile'nin müziği durdurması, tartışmanın fitilini ateşledi. Solmaz, "Ne kadar saygısız birisin" ifadesiyle Cemile'ye tepkisini dile getirdi.

Solmaz'ın dans ettiği sırada Cemile'nin müziği durdurması, tartışmanın fitilini ateşledi. Solmaz, "Ne kadar saygısız birisin" ifadesiyle Cemile'ye tepkisini dile getirdi.

Cemile ise, "Saygıyı senden öğrenecek değilim" diyerek karşılık verdi. Solmaz'ın "Sen bir kere git çocuklarına sahip çık. Bırakmışsın gitmişsin." diyince ortalık karıştı.

Cemile ise, "Saygıyı senden öğrenecek değilim" diyerek karşılık verdi. Solmaz'ın "Sen bir kere git çocuklarına sahip çık. Bırakmışsın gitmişsin." diyince ortalık karıştı.

"Sen benim çoluğuma çocuğuma karışamazsın. Seni ilgilendirmiyor. Benim çocuklarım babasının yanında." yanıtını veren Cemile'yi kimse durduramadı.

"Sen benim çoluğuma çocuğuma karışamazsın. Seni ilgilendirmiyor. Benim çocuklarım babasının yanında." yanıtını veren Cemile'yi kimse durduramadı.
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Çocukları konusunda hassas olan Cemile'yi, stüdyodaki diğer yarışmacılar sakinleştirmeye çalıştı. Solmaz'ın sözleriyle daha da sinirlenen Cemile'ye diğer yarışmacılar destek oldu. Daha fazla dayanamayan Cemile, gözyaşlarına boğuldu ve "Buraya annelik yarışmasına gelmedik" diyerek isyan etti.

Çocukları konusunda hassas olan Cemile'yi, stüdyodaki diğer yarışmacılar sakinleştirmeye çalıştı. Solmaz'ın sözleriyle daha da sinirlenen Cemile'ye diğer yarışmacılar destek oldu. Daha fazla dayanamayan Cemile, gözyaşlarına boğuldu ve "Buraya annelik yarışmasına gelmedik" diyerek isyan etti.

İşte o anlar:

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