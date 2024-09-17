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Yine Çenemiz Yoruldu! Yeni Sezonda Ekrana Gelecek Dizilerden Oyuncular Ne Kadar Ücret Alacak?

Yine Çenemiz Yoruldu! Yeni Sezonda Ekrana Gelecek Dizilerden Oyuncular Ne Kadar Ücret Alacak?

Kızılcık Şerbeti yalı çapkını Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 14:05

Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kızıl Goncalar, Bahar ve fazlası... Yeni sezonun dizileri bomba oyuncularla geri döndü. Peki, sezonun sevilen oyuncuları bu yıl ne kadar ücret alıyor? Müge Dağıstanlı, oyuncuların yeni sezon fiyatlarını açıkladı...

Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
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Yeni sezonda 35 dizi ekrana gelecek. Bir dizinin bölüm maliyeti, 12.5 ile 18 milyon TL arasında değişiyor.

Yeni sezonda 35 dizi ekrana gelecek. Bir dizinin bölüm maliyeti, 12.5 ile 18 milyon TL arasında değişiyor.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ise senarist ücretleri haftalık 300 ile 650 bin TL arasında değişiyor.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ise senarist ücretleri haftalık 300 ile 650 bin TL arasında değişiyor.

13. Demet Özdemir: 1 milyon TL

13. Demet Özdemir: 1 milyon TL

12. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü: 1 milyon TL

12. İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü: 1 milyon TL

11. Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal: 1 milyon TL

11. Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal: 1 milyon TL
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10. Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu: 1 milyon TL

10. Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu: 1 milyon TL

9. Yalı'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir: 1 milyon TL

9. Yalı'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir: 1 milyon TL

8. Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz: 1 milyon TL

8. Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz: 1 milyon TL

7. Bahar dizisinde devam eden Demet Evgar: 1 milyon 250 bin TL

7. Bahar dizisinde devam eden Demet Evgar: 1 milyon 250 bin TL

6. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle Serenay Sarıkaya: 1 milyon 500 bin TL

6. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle Serenay Sarıkaya: 1 milyon 500 bin TL
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5. Deha ile ekranlara dönen Aras Bulut İynemli: 1 milyon 500 bin TL

5. Deha ile ekranlara dönen Aras Bulut İynemli: 1 milyon 500 bin TL

4. Çağatay Ulusoy: 1 milyon 750 bin TL

4. Çağatay Ulusoy: 1 milyon 750 bin TL

3. Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon 750 bin TL

3. Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon 750 bin TL

2. Halit Ergenç: 2 milyon TL

2. Halit Ergenç: 2 milyon TL

1. Rekor yine Halit Ergenç'te ancak Beren Saat ile ilgili bir haber herkesi şok etti. Güzel oyuncu başrolünde olduğu 4 ya da 6 bölüm olması düşünülen bir dizi için 15 milyon TL peşin aldı. 7 saniyelik bir sahnede çıplak görünecek Saat'in senaryoyu görür görmez beğendiği aktarıldı.

1. Rekor yine Halit Ergenç'te ancak Beren Saat ile ilgili bir haber herkesi şok etti. Güzel oyuncu başrolünde olduğu 4 ya da 6 bölüm olması düşünülen bir dizi için 15 milyon TL peşin aldı. 7 saniyelik bir sahnede çıplak görünecek Saat'in senaryoyu görür görmez beğendiği aktarıldı.

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