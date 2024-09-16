Yeni Bölümde Yoktular: Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı ve Gelin Asuman Diziden Ayrıldı mı?

Yalı Çapkını yeni sezona yeni bölümü ile geri döndü. Ancak ilk bölümde Ferit Korhan’ın dedesi Halis Korhan (Çetin Tekindor) ve evin gelini Asuman (Öznur Serçeler) yoktu. Birsen Altuntaş, diziden ayrıldılar mı, sorusuna cevap verdi.