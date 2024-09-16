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Yeni Bölümde Yoktular: Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı ve Gelin Asuman Diziden Ayrıldı mı?

Yeni Bölümde Yoktular: Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı ve Gelin Asuman Diziden Ayrıldı mı?

yalı çapkını
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 12:12

Yalı Çapkını yeni sezona yeni bölümü ile geri döndü. Ancak ilk bölümde Ferit Korhan’ın dedesi Halis Korhan (Çetin Tekindor) ve evin gelini Asuman (Öznur Serçeler) yoktu. Birsen Altuntaş, diziden ayrıldılar mı, sorusuna cevap verdi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Yalı Çapkını yeni sezona yepyeni bölümü ile geri döndü. Ancak izleyenlerin merakını tetikleyen bir olay yaşandı.

Yalı Çapkını yeni sezona yepyeni bölümü ile geri döndü. Ancak izleyenlerin merakını tetikleyen bir olay yaşandı.

Çetin Tekindor‘un adı dizinin jeneriğinde yer alırken Öznur Serçeler‘in adının olmaması dikkat çekmişti. Dizinin Halis Ağa'sı ile gelin Asuman ilk bölümde yoktu.

Çetin Tekindor‘un adı dizinin jeneriğinde yer alırken Öznur Serçeler‘in adının olmaması dikkat çekmişti. Dizinin Halis Ağa'sı ile gelin Asuman ilk bölümde yoktu.

Birsen Altuntaş, diziden ayrıldılar mı, sorusuna cevap verdi. Altuntaş, henüz bir ayrılık yok, dedi.

Birsen Altuntaş, diziden ayrıldılar mı, sorusuna cevap verdi. Altuntaş, henüz bir ayrılık yok, dedi.

Halis Korhan ve Asuman'ın ilerleyen bölümlerde dizide yer alacağı aktarıldı.

Halis Korhan ve Asuman'ın ilerleyen bölümlerde dizide yer alacağı aktarıldı.

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