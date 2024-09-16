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Arka Sokaklar Dizisine Giren Kısmetse Olur Yarışmacısından Üniformalı Paylaşım!

Arka Sokaklar Dizisine Giren Kısmetse Olur Yarışmacısından Üniformalı Paylaşım!

Arka Sokaklar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 14:25

Geçtiğimiz sezon Kısmetse Olur'a yakışıklılığı ile damga vuran Tolga Kandemir, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu. Setten ilk fotoğraf geldi, Kandemir polis üniforması giydi.

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"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programı YouTube'da yeniden yayınlandığında hepimizi kaosa doyurmuştu.

"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programı YouTube'da yeniden yayınlandığında hepimizi kaosa doyurmuştu.

Programa damgasını vuran bir isim de Tolga Kandemir olmuştu. Kısmetse Olur'da aşk yaşayan Aybüke ile Tolga bir gün yayını terk etmişti, gidiş o gidiş.

Programa damgasını vuran bir isim de Tolga Kandemir olmuştu. Kısmetse Olur'da aşk yaşayan Aybüke ile Tolga bir gün yayını terk etmişti, gidiş o gidiş.

Aşklarını dışarda yaşamak için programı terk eden genç sevgililer bir süre sonra ayrıldı ancak Kısmetse Olur Tolga, ekran önünde olmaya devam ediyor.

Aşklarını dışarda yaşamak için programı terk eden genç sevgililer bir süre sonra ayrıldı ancak Kısmetse Olur Tolga, ekran önünde olmaya devam ediyor.

Oyunculuk kariyerine Arka Sokaklar'da devam edecek olan Tolga polis üniformasını giydi. Setten ilk poz da geldi.

Oyunculuk kariyerine Arka Sokaklar'da devam edecek olan Tolga polis üniformasını giydi. Setten ilk poz da geldi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni sezonda Tolga'yı izlemek keyifli olacak mı? Yorumlarda buluşalım...👇🏻

Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni sezonda Tolga'yı izlemek keyifli olacak mı? Yorumlarda buluşalım...👇🏻

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