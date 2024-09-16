Arka Sokaklar Dizisine Giren Kısmetse Olur Yarışmacısından Üniformalı Paylaşım!
Arka Sokaklar Dizisine Giren Kısmetse Olur Yarışmacısından Üniformalı Paylaşım!
Geçtiğimiz sezon Kısmetse Olur'a yakışıklılığı ile damga vuran Tolga Kandemir, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu. Setten ilk fotoğraf geldi, Kandemir polis üniforması giydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programı YouTube'da yeniden yayınlandığında hepimizi kaosa doyurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Programa damgasını vuran bir isim de Tolga Kandemir olmuştu. Kısmetse Olur'da aşk yaşayan Aybüke ile Tolga bir gün yayını terk etmişti, gidiş o gidiş.
Aşklarını dışarda yaşamak için programı terk eden genç sevgililer bir süre sonra ayrıldı ancak Kısmetse Olur Tolga, ekran önünde olmaya devam ediyor.
Oyunculuk kariyerine Arka Sokaklar'da devam edecek olan Tolga polis üniformasını giydi. Setten ilk poz da geldi.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni sezonda Tolga'yı izlemek keyifli olacak mı? Yorumlarda buluşalım...👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın