Dedikodusu Çıkmasına Şaşmamalı: Demet Akalın MasterChef Yarışmacısını Yere Göğe Sığdıramadı!
Dedikodusu Çıkmasına Şaşmamalı: Demet Akalın MasterChef Yarışmacısını Yere Göğe Sığdıramadı!
Sağlam bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın, yarışmada desteklediği yarışmacıya övgüler yağdırdı: 'Çok güzel kız!'
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MasterChef ve Survivor Demo'dan sorulur! MasterChef'teki favori adaylarını açıklayan ve sık sık görüşlerini yazan Demet Akalın'dan yeni paylaşım geldi.
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Akalın, MasterChef'in ilk gününden bu yana bir Muratcan'la bir Onur'la yakıştırılan Beyza'ya övgüler yağdırdı.
Yani, dedikodusu çıkmasına şaşırmamalı çünkü Demo, Beyza'yı yere göğe sığdıramadı. "Bayılıyorum bu kıza" dedi, "Çok güzel" diye devam etti.
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