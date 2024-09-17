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Dedikodusu Çıkmasına Şaşmamalı: Demet Akalın MasterChef Yarışmacısını Yere Göğe Sığdıramadı!

Dedikodusu Çıkmasına Şaşmamalı: Demet Akalın MasterChef Yarışmacısını Yere Göğe Sığdıramadı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
17.09.2024 - 14:50

Sağlam bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın, yarışmada desteklediği yarışmacıya övgüler yağdırdı: 'Çok güzel kız!'

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MasterChef ve Survivor Demo'dan sorulur! MasterChef'teki favori adaylarını açıklayan ve sık sık görüşlerini yazan Demet Akalın'dan yeni paylaşım geldi.

MasterChef ve Survivor Demo'dan sorulur! MasterChef'teki favori adaylarını açıklayan ve sık sık görüşlerini yazan Demet Akalın'dan yeni paylaşım geldi.

Akalın, MasterChef'in ilk gününden bu yana bir Muratcan'la bir Onur'la yakıştırılan Beyza'ya övgüler yağdırdı.

Akalın, MasterChef'in ilk gününden bu yana bir Muratcan'la bir Onur'la yakıştırılan Beyza'ya övgüler yağdırdı.

Yani, dedikodusu çıkmasına şaşırmamalı çünkü Demo, Beyza'yı yere göğe sığdıramadı. "Bayılıyorum bu kıza" dedi, "Çok güzel" diye devam etti.

Yani, dedikodusu çıkmasına şaşırmamalı çünkü Demo, Beyza'yı yere göğe sığdıramadı. "Bayılıyorum bu kıza" dedi, "Çok güzel" diye devam etti.

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