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Esra Erol'da Tanınan Cemile Programda Sinir Krizi Geçirdi: Yarışmacı 'Kurgu' Olduğunu Açıkladı!

Esra Erol'da Tanınan Cemile Programda Sinir Krizi Geçirdi: Yarışmacı 'Kurgu' Olduğunu Açıkladı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 17:05

Esra Erol'a katıldığı dönem konuşması ve davranışlarıyla popüler olan Cemile, Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında sinir krizi geçirdi. Cemile'nin o hallerine tepki gelince, eski yarışmacı programın kurgu olduğunu açıkladı.

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Fatih Ürek'in NOW TV'de sunuculuğunu yaptığı "Gelin Görümce" adlı programının yeni yarışmacısı Esra Erol'da ünlü olan Cemile oldu.

Fatih Ürek'in NOW TV'de sunuculuğunu yaptığı "Gelin Görümce" adlı programının yeni yarışmacısı Esra Erol'da ünlü olan Cemile oldu.

Cemile programda önce Seda Sayan'la tanınan Solmaz Çiros'la kavga etmişti. Bu kez yayında sinir krizi geçirdi.

Cemile programda önce Seda Sayan'la tanınan Solmaz Çiros'la kavga etmişti. Bu kez yayında sinir krizi geçirdi.

Psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Cemile'nin ailesini yayında konuşturdular. Ailesi ile arasının pek iyi olmadığını bildiğimiz Cemile, babasının sözleri karşısında çok sinirlendi.

Psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Cemile'nin ailesini yayında konuşturdular. Ailesi ile arasının pek iyi olmadığını bildiğimiz Cemile, babasının sözleri karşısında çok sinirlendi.

"Bana çocuğuma hamileyken karnındaki ölsün" dediler diyen Cemile, programda konuşulanların ardından çileden çıktı.

"Bana çocuğuma hamileyken karnındaki ölsün" dediler diyen Cemile, programda konuşulanların ardından çileden çıktı.

O anlar ekranlara böyle verildi👇🏻

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Cemile'nin o hallerine gelen tepkiler üzerine birlikte yarıştığı yarışmacı Nurten Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cemile'nin o hallerine gelen tepkiler üzerine birlikte yarıştığı yarışmacı Nurten Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Fatih Ürek'in programında çok eğlendik ama merak etmeyin her şey kurgu" dedi.

"Fatih Ürek'in programında çok eğlendik ama merak etmeyin her şey kurgu" dedi.

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Reynas YILDIZ

sadece o mu, tvde izlediğiniz her şey kurgu haberler bile

Mert Soylu

bu kadının tepkileri kurguysa altın portakal, oscar, grammy, ammy, altın kelebek, afife jale.. ne kadar ödül varsa atın üstüne