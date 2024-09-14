Fenomen Gelin Adayı Solmaz Çiros, O Yarışmayla Geri Döndü!
Fenomen Gelin Adayı Solmaz Çiros, O Yarışmayla Geri Döndü!
Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu izdivaç programı Evleneceksen Gel'de tanıdığımız roman gelin adayı Solmaz Çiros, yıllar sonra başka bir yarışma programında karşımıza çıktı.
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İzdivaç programları yasaklanmadan önce Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel'in popüler gelin adayı olan Solmaz Çiros'u muhakkak hatırlarsınız.
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Roman kızı Solmaz her gün programda ettiği kıvrak danslarla adından söz ettirirken popüler damat adayı Kaan'la ayrıl-barış ilişkisi sayesinde epey ünlenmişti.
Programın ardından şarkıcılık ve oyunculuğu deneyen Solmaz son olarak Instagram fenomeni olurken televizyonda ansızın karşımıza çıktı.
Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce yarışmasına görümcesi olduğunu söylediği Zehra isimli kadınla katılan Solmaz dansıyla yine ortalığı coştururken yemek konusunda son derece iddialı olduğunun altını çizdi.
Bakalım önümüzdeki bölümlerde Gelin Görümce'de neler olacak?
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