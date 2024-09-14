Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Karakterine Duygusal Veda!
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Karakterine Duygusal Veda!
2 sezondur Kızılcık Şerbeti'nin bel kemiği karakterlerinden olan Alev'e sezon finalinde veda eden ve yeni sezonda yer almayan Müjde Uzman, 3. sezonun ilk bölümü yayınlandıktan sonra Alev'e veda paylaşımı yaptı.
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Kızılcık Şerbeti'nin ikonik karakteri Alev'i canlandıran Müjde Uzman, tükenmişlik sendromu yaşadığına dair paylaşımlarının ardından diziden ayrılma kararı almıştı.
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2. sezon finalinde Almanya'ya giden Alev'in yeni sezonda akıbeti merak edilirken Alev'in doğum esnasında ölmesi ve bebeğinin İstanbul'a gelmesiyle Alev için Şerbo defteri kapanmış oldu.
Kendine has tavırlarıyla kesinlikle dizinin en sevilen karakterlerinden olan Alev'in vedası izleyicilerin yüreğini burkarken dün akşam yayınlanan yeni bölümün ardından Müjde Uzman'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.
Alev karakterine veda eden bir paylaşımda bulunan Uzman, ayrıca izleyen ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
İşte Müjde Uzman'ın Alev'e vedası:
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