Kızılcık Şerbeti'ndeki "Kadının Beyanı Esastır" Repliği Tepki Çekti

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundaki bir replik sosyal medyayı birbirine kattı. Kendisini camdan atan Görkem suçsuz olmasına rağmen Fatih beni ittirdi derken polisle görüşen Ünal ailesinin 'Maalesef kadının beyanı esastır' demesine izleyiciler tepki gösterdi.