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Kızılcık Şerbeti'ndeki "Kadının Beyanı Esastır" Repliği Tepki Çekti

Kızılcık Şerbeti'ndeki "Kadının Beyanı Esastır" Repliği Tepki Çekti

Kadın Hakları Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 12:09 Son Güncelleme: 14.09.2024 - 12:13

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundaki bir replik sosyal medyayı birbirine kattı. Kendisini camdan atan Görkem suçsuz olmasına rağmen Fatih beni ittirdi derken polisle görüşen Ünal ailesinin 'Maalesef kadının beyanı esastır' demesine izleyiciler tepki gösterdi.

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Halihazırda Kızılcık Şerbeti'nin en psikopat karakteri olan deccal Görkem, hatırlarsanız sezon finalinde camdan düşmüştü.

Halihazırda Kızılcık Şerbeti'nin en psikopat karakteri olan deccal Görkem, hatırlarsanız sezon finalinde camdan düşmüştü.

Yeni sezonda kendi kendini camdan attığını öğrendiğimiz Görkem bir de suçu Fatih'e atarken Ünal ailesinin Fatih'i kurtarmak için polisle görüştüğü sahne gündeme oturdu.

Yeni sezonda kendi kendini camdan attığını öğrendiğimiz Görkem bir de suçu Fatih'e atarken Ünal ailesinin Fatih'i kurtarmak için polisle görüştüğü sahne gündeme oturdu.

Fatih'in suçsuzluğunu anlatan Ünal ailesine "Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Kadının beyanı esastır" yanıtı veren polisin repliği tartışma yaratırken kötü bir kadın karakter üzerinden bu repliğin yazılmasına tepki yağdı.

Fatih'in suçsuzluğunu anlatan Ünal ailesine "Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Kadının beyanı esastır" yanıtı veren polisin repliği tartışma yaratırken kötü bir kadın karakter üzerinden bu repliğin yazılmasına tepki yağdı.

İşte o sahne ve gelen tepkiler:

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