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Deccallık Modu Açıldı: Kızılcık Şerbeti Fragmanı Küçük Dilimizi Yutturdu

Deccallık Modu Açıldı: Kızılcık Şerbeti Fragmanı Küçük Dilimizi Yutturdu

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 10:06

Gözümüzün bebeği Kızılcık Şerbeti sonunda 3. sezonuyla geri döndü. Dram yükü ağır bir bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanan Şerbo'da deccal karakterlerin sayısı bir hayli yükselirken yaşanacak kaoslar ağzımızın suyunu akıttı.

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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti öyle bir geri dönüş yaptı ki yine hepimizi ekran başına kilitledi.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti öyle bir geri dönüş yaptı ki yine hepimizi ekran başına kilitledi.

Görkem'in aniden iyilik meleği olduğu yeni sezonda bunun altından bir hinlik çıkacağı belli olurken Doğa ve Giray'ın ani evliliği küçük dilimizi yutturdu.

Görkem'in aniden iyilik meleği olduğu yeni sezonda bunun altından bir hinlik çıkacağı belli olurken Doğa ve Giray'ın ani evliliği küçük dilimizi yutturdu.

Bölümün hemen ardından yayınlanan fragmanla beraber Heves ve Giray ilişkisinin daha da mide bulandıran yanlarını görürken Ünallarla barışan Görkem'in şeytani moda anında geçiş yapmasıyla Mustafa ve Fatih arasında taht savaşlarının başlayacağının sinyalini verdi.

Bölümün hemen ardından yayınlanan fragmanla beraber Heves ve Giray ilişkisinin daha da mide bulandıran yanlarını görürken Ünallarla barışan Görkem'in şeytani moda anında geçiş yapmasıyla Mustafa ve Fatih arasında taht savaşlarının başlayacağının sinyalini verdi.

Görkem'in Ünal ailesine daha neler edeceğinden korktuğumuz fragmanı buraya bırakıyoruz efendim:

Tepkiler de burada:

Tepkiler de burada:
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