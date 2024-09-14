Ne İzledik Biz? Yalı Çapkını'nın Yeni Sezon İlk Bölümüne Gelen Tepkiler

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezonuyla ekrana dönüş yaptı. 2. sezondan itibaren inanılmaz bozan dizide ilk sezonun büyüsünden eser kalmazken izleyicilerin tüm ümidi 3. sezondaydı. Dün akşam (13 Eylül) yayınlanan dizinin yine beklenileni vermemesi ise şaşırtmadı.