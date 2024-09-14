Ne İzledik Biz? Yalı Çapkını'nın Yeni Sezon İlk Bölümüne Gelen Tepkiler
Ne İzledik Biz? Yalı Çapkını'nın Yeni Sezon İlk Bölümüne Gelen Tepkiler
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezonuyla ekrana dönüş yaptı. 2. sezondan itibaren inanılmaz bozan dizide ilk sezonun büyüsünden eser kalmazken izleyicilerin tüm ümidi 3. sezondaydı. Dün akşam (13 Eylül) yayınlanan dizinin yine beklenileni vermemesi ise şaşırtmadı.
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İlk sezonuyla fenomen yaratmasına rağmen sonralarda inanılmaz bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını sonunda 3. sezonuyla yayınlandı.
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SeyFer'in kırıntılarının bile kalmadığı dizide ikili ayrılıp bir de zaman atlaması yaşarken başka insanlarla ilişkide olmaları fragmanlardan beri tepki almıştı.
Ayrılmasına rağmen birbirini unutamayan SeyFer'in ısrarla bu yolda olması bir yana Seyran karakterinin asla anlamlandıramadığımız hareketleri diziyi iyice zıvanadan çıkardı.
İşte Yalı Çapkını yeni sezona gelen tepkilerden bazıları:
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