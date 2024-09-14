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Ne İzledik Biz? Yalı Çapkını'nın Yeni Sezon İlk Bölümüne Gelen Tepkiler

Ne İzledik Biz? Yalı Çapkını'nın Yeni Sezon İlk Bölümüne Gelen Tepkiler

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 09:30

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 3. sezonuyla ekrana dönüş yaptı. 2. sezondan itibaren inanılmaz bozan dizide ilk sezonun büyüsünden eser kalmazken izleyicilerin tüm ümidi 3. sezondaydı. Dün akşam (13 Eylül) yayınlanan dizinin yine beklenileni vermemesi ise şaşırtmadı.

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İlk sezonuyla fenomen yaratmasına rağmen sonralarda inanılmaz bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını sonunda 3. sezonuyla yayınlandı.

İlk sezonuyla fenomen yaratmasına rağmen sonralarda inanılmaz bir düşüş yaşayan Yalı Çapkını sonunda 3. sezonuyla yayınlandı.

SeyFer'in kırıntılarının bile kalmadığı dizide ikili ayrılıp bir de zaman atlaması yaşarken başka insanlarla ilişkide olmaları fragmanlardan beri tepki almıştı.

SeyFer'in kırıntılarının bile kalmadığı dizide ikili ayrılıp bir de zaman atlaması yaşarken başka insanlarla ilişkide olmaları fragmanlardan beri tepki almıştı.

Dizideki tek olumlu olay ise Suna ve Abidin'in evlenmesi oldu.

Ayrılmasına rağmen birbirini unutamayan SeyFer'in ısrarla bu yolda olması bir yana Seyran karakterinin asla anlamlandıramadığımız hareketleri diziyi iyice zıvanadan çıkardı.

Ayrılmasına rağmen birbirini unutamayan SeyFer'in ısrarla bu yolda olması bir yana Seyran karakterinin asla anlamlandıramadığımız hareketleri diziyi iyice zıvanadan çıkardı.

E haliyle Yalı Çapkını tepkilerin odağına yine ve yine oturdu.

İşte Yalı Çapkını yeni sezona gelen tepkilerden bazıları:

İşte Yalı Çapkını yeni sezona gelen tepkilerden bazıları:
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