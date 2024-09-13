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Show TV'nin İddialı Dizisi "Deha"nın Yayın Tarihi Açıklandı!

Show TV'nin İddialı Dizisi "Deha"nın Yayın Tarihi Açıklandı!

Aras Bulut İynemli Deha Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 21:01

Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Deha'nın yayın tarihi merakla beklenirken yayınlanan fragmanla beraber sonunda beklenen haber geldi. Peki, Deha hangi dizilere rakip oldu?

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Aras Bulut İynemli'yi yıllar sonra televizyona geri döndüren "Deha" dizisi yayınlanan tanıtımlarla epey merak uyandırmıştı.

Aras Bulut İynemli'yi yıllar sonra televizyona geri döndüren "Deha" dizisi yayınlanan tanıtımlarla epey merak uyandırmıştı.

Dizide İynemli'ye Ahsen Eroğlu, Taner Ölmez, Melis Sezen gibi isimler eşlik ederken Deha'nın merakla beklenen yayın tarihi için sonunda haber geldi.

Dizide İynemli'ye Ahsen Eroğlu, Taner Ölmez, Melis Sezen gibi isimler eşlik ederken Deha'nın merakla beklenen yayın tarihi için sonunda haber geldi.

İlk bölümüyle 22 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak olan Deha'nın rakibi böylece Kirli Sepeti ve Teşkilat olacak.

İlk bölümüyle 22 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak olan Deha'nın rakibi böylece Kirli Sepeti ve Teşkilat olacak.

İşte Deha'nın yayın tarihli son fragmanı:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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