Show TV'nin İddialı Dizisi "Deha"nın Yayın Tarihi Açıklandı!
Show TV'nin İddialı Dizisi "Deha"nın Yayın Tarihi Açıklandı!
Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Deha'nın yayın tarihi merakla beklenirken yayınlanan fragmanla beraber sonunda beklenen haber geldi. Peki, Deha hangi dizilere rakip oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aras Bulut İynemli'yi yıllar sonra televizyona geri döndüren "Deha" dizisi yayınlanan tanıtımlarla epey merak uyandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizide İynemli'ye Ahsen Eroğlu, Taner Ölmez, Melis Sezen gibi isimler eşlik ederken Deha'nın merakla beklenen yayın tarihi için sonunda haber geldi.
İlk bölümüyle 22 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak olan Deha'nın rakibi böylece Kirli Sepeti ve Teşkilat olacak.
İşte Deha'nın yayın tarihli son fragmanı:
Gelen tepkiler de burada:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın