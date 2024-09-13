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"Hiç Kestiremiyorum": Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını Yorumu Şaşırttı!

"Hiç Kestiremiyorum": Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını Yorumu Şaşırttı!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 19:50

Yalı Çapkını'nın 3. sezonu bu akşam (13 Eylül) yayınlanacak. Dizi oyuncuları yeni sezon hakkında röportaj verirken Afra Saraçoğlu'nun kararsız halleri şaşırttı.

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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam sezonu açıyor.

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam sezonu açıyor.

Zaten karmaşık olan dizinin 3. sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayacakken başrollere başka partnerlerin gelmesi izleyiciyi resmen zıvanadan çıkardı.

Zaten karmaşık olan dizinin 3. sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayacakken başrollere başka partnerlerin gelmesi izleyiciyi resmen zıvanadan çıkardı.

Seyran ve Ferit'in yıllar sonra görüşeceği dizide gidişatın ne yönde olacağı asla kestirilemezken Yalı Çapkını yeni sezonu için röportaj veren Afra Saraçoğlu kararsız yorumlarıyla dikkat çekti.

Seyran ve Ferit'in yıllar sonra görüşeceği dizide gidişatın ne yönde olacağı asla kestirilemezken Yalı Çapkını yeni sezonu için röportaj veren Afra Saraçoğlu kararsız yorumlarıyla dikkat çekti.

Yeni sezon için "Hiç kestiremiyorum. Biliyorsunuz Yalı Çapkını'nda her an her şey olabiliyor." derken izleyiciler Saraçoğlu'nun bıkkın bir tavır takındığını iddia etti.

Yeni sezon için "Hiç kestiremiyorum. Biliyorsunuz Yalı Çapkını'nda her an her şey olabiliyor." derken izleyiciler Saraçoğlu'nun bıkkın bir tavır takındığını iddia etti.

İşte o anlar:

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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