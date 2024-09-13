Tutuklanmıştı: Didem Arslan, Narin'in Annesinin Bilinmeyen Röportajını Yayınladı
Tutuklanmıştı: Didem Arslan, Narin'in Annesinin Bilinmeyen Röportajını Yayınladı
Günlerdir tüm Türkiye'nin nefesini tutup takip ettiği Narin Güran olayında minik kızın vahşice katledildiği ortaya çıkarken Narin'in annesi de dahil tam 8 yakını tutuklandı. Anne Yüksel daha önce Didem Arslan'ın programında röportaj verip kızı için yakarırken Didem Arslan annenin bilinmeyen bir röportajını yayınladı.
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Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran olayında her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkarken dün akşam (12 Eylül) Narin'in 8 yakını tutuklandı.
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Cesedi dere yatağında bulunan Narin'in annesi ve abisi de dahil olmak üzere 8 kişi tutuklanırken Didem Arslan'ın programında kızı için feryat eden anne Yüksel'in tutuklanması üzerine Arslan, annenin yayınlanmayan ifadelerini ortaya çıkardı.
Programda yayınlanmayan bir röportajın bulunduğunu açıklayan Arslan, tutuklu anne Yüksel'in o konuşmasını programda yayınlarken annenin yeni ifadeleri ortaya çıkmış oldu.
Annenin "Narin'i gönderin onun mezarı yok" demesi üzerine Narin'in öldüğünü bildiğine dair soru işaretleri kafalarda oluşurken o anlar pek çok yeni teoriyi ortaya döktü.
İşte Narin'in annesinin yayınlanmayan röportajı:
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