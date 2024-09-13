Tutuklanmıştı: Didem Arslan, Narin'in Annesinin Bilinmeyen Röportajını Yayınladı

Günlerdir tüm Türkiye'nin nefesini tutup takip ettiği Narin Güran olayında minik kızın vahşice katledildiği ortaya çıkarken Narin'in annesi de dahil tam 8 yakını tutuklandı. Anne Yüksel daha önce Didem Arslan'ın programında röportaj verip kızı için yakarırken Didem Arslan annenin bilinmeyen bir röportajını yayınladı.