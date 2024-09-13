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Tutuklanmıştı: Didem Arslan, Narin'in Annesinin Bilinmeyen Röportajını Yayınladı

Tutuklanmıştı: Didem Arslan, Narin'in Annesinin Bilinmeyen Röportajını Yayınladı

Didem Arslan'la Vazgeçme
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 18:25

Günlerdir tüm Türkiye'nin nefesini tutup takip ettiği Narin Güran olayında minik kızın vahşice katledildiği ortaya çıkarken Narin'in annesi de dahil tam 8 yakını tutuklandı. Anne Yüksel daha önce Didem Arslan'ın programında röportaj verip kızı için yakarırken Didem Arslan annenin bilinmeyen bir röportajını yayınladı.

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Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran olayında her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkarken dün akşam (12 Eylül) Narin'in 8 yakını tutuklandı.

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran olayında her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkarken dün akşam (12 Eylül) Narin'in 8 yakını tutuklandı.

Cesedi dere yatağında bulunan Narin'in annesi ve abisi de dahil olmak üzere 8 kişi tutuklanırken Didem Arslan'ın programında kızı için feryat eden anne Yüksel'in tutuklanması üzerine Arslan, annenin yayınlanmayan ifadelerini ortaya çıkardı.

Cesedi dere yatağında bulunan Narin'in annesi ve abisi de dahil olmak üzere 8 kişi tutuklanırken Didem Arslan'ın programında kızı için feryat eden anne Yüksel'in tutuklanması üzerine Arslan, annenin yayınlanmayan ifadelerini ortaya çıkardı.

Programda yayınlanmayan bir röportajın bulunduğunu açıklayan Arslan, tutuklu anne Yüksel'in o konuşmasını programda yayınlarken annenin yeni ifadeleri ortaya çıkmış oldu.

Programda yayınlanmayan bir röportajın bulunduğunu açıklayan Arslan, tutuklu anne Yüksel'in o konuşmasını programda yayınlarken annenin yeni ifadeleri ortaya çıkmış oldu.

Annenin "Narin'i gönderin onun mezarı yok" demesi üzerine Narin'in öldüğünü bildiğine dair soru işaretleri kafalarda oluşurken o anlar pek çok yeni teoriyi ortaya döktü.

Annenin "Narin'i gönderin onun mezarı yok" demesi üzerine Narin'in öldüğünü bildiğine dair soru işaretleri kafalarda oluşurken o anlar pek çok yeni teoriyi ortaya döktü.

İşte Narin'in annesinin yayınlanmayan röportajı:

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