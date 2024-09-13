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Fotoşopla mı Yaptınız? Yeni Bölüme Sayılı Saatler Kala Kızılcık Şerbeti'nin 3. Sezon Afişi Tepki Topladı

Fotoşopla mı Yaptınız? Yeni Bölüme Sayılı Saatler Kala Kızılcık Şerbeti'nin 3. Sezon Afişi Tepki Topladı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 13:41

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla bomba gibi dönüyor. Geçtiğimiz saatlerde dizinin afişi sosyal medyada paylaşıldı. Afişi görenler yorumlarını ardı ardına sıraladı.

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Show TV'nin kaoslarla dolu dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam üçüncü sezonuyla ekranlara bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.

Show TV'nin kaoslarla dolu dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam üçüncü sezonuyla ekranlara bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.

Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in oyuncu kadrosuna katıldığı diziden ilk afiş geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya yayıldı.

Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in oyuncu kadrosuna katıldığı diziden ilk afiş geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya yayıldı.

Kızılcık Şerbeti hayranları dizinin afişine birbirinden ilginç tepkiler verdi. Gelin afişe gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Kızılcık Şerbeti hayranları dizinin afişine birbirinden ilginç tepkiler verdi. Gelin afişe gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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