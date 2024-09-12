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Hafsanur Sancaktutan'ı İzleme Zevkine Yeniden Eriştiğimiz Siyah Kalp'in İlk Bölümü Beğeni Topladı

Hafsanur Sancaktutan'ı İzleme Zevkine Yeniden Eriştiğimiz Siyah Kalp'in İlk Bölümü Beğeni Topladı

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 00:11

Hafsanur Sancaktutan, Ece Uslu, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan gibi isimleri bir araya getiren Siyah Kalp ilk bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülen dizinin birinci bölümü beğeni topladı.

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Hafsanur Sancaktutan'ı ekranlarda yeniden izlediğimiz Siyah Kalp dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi.

Hafsanur Sancaktutan'ı ekranlarda yeniden izlediğimiz Siyah Kalp dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan dizide, Sumru'nun genç yaşta terk ettiği ikizlerinin yıllar sonra annelerinin karşısına çıkmasıyla başlayan hesaplaşmaları ve aile sırlarını izleyeceğiz.

Show TV ekranlarında yayınlanan dizide, Sumru'nun genç yaşta terk ettiği ikizlerinin yıllar sonra annelerinin karşısına çıkmasıyla başlayan hesaplaşmaları ve aile sırlarını izleyeceğiz.

Kapadokya'nın güzelliğine bir kez daha hayran kaldığımız dizinin ilk bölümü yayınlandı ve sosyal medyada beğeni toplamayı başardı.

Kapadokya'nın güzelliğine bir kez daha hayran kaldığımız dizinin ilk bölümü yayınlandı ve sosyal medyada beğeni toplamayı başardı.

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