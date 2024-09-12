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Ömer'in Pabucu Damda: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Yeni Partneriyle Uyumu Tam Puan Aldı!

Ömer'in Pabucu Damda: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Yeni Partneriyle Uyumu Tam Puan Aldı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 20:19

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun yüksek kaosuna hazır mısınız? Açıkçası biz biraz çekiniyoruz! Partner değişikliği, ölenler, doğanlar, ayrılanlar derken bizi yeni sezonda neler bekliyor bilemiyoruz. Kıvılcım'ın değişen partneri de bunun sebeplerinden biri. Ancak Ömerseverleri ayrı tutalım, bu çift şimdiden beğenildi!

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Kızılcık Şerbeti'ne kavuşmamıza sadece bir gün kaldı. Pek çok şeyin değiştiği dizide ikinci sezonda bizi neler bekliyor merak ediyoruz.

Kızılcık Şerbeti'ne kavuşmamıza sadece bir gün kaldı. Pek çok şeyin değiştiği dizide ikinci sezonda bizi neler bekliyor merak ediyoruz.

Aşklarından dört köşe olduğumuz Kıvılcım ve Ömer, Nilay'ın Görkem-Ömer ilişkisini deşifre etmesiyle bitecek gibi görünüyor.

Aşklarından dört köşe olduğumuz Kıvılcım ve Ömer, Nilay'ın Görkem-Ömer ilişkisini deşifre etmesiyle bitecek gibi görünüyor.

Yeni sezonda da Evrim Alasya'ya Fırat Çelik'in partner olarak gelmesinin bilgisiyle ortalık çalkalanmıştı.

Yeni sezonda da Evrim Alasya'ya Fırat Çelik'in partner olarak gelmesinin bilgisiyle ortalık çalkalanmıştı.

İkiliden gelen ilk fotoğraf ters köşe yaptı, çünkü çok beğendik!

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