Ömer'in Pabucu Damda: Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın Yeni Partneriyle Uyumu Tam Puan Aldı!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun yüksek kaosuna hazır mısınız? Açıkçası biz biraz çekiniyoruz! Partner değişikliği, ölenler, doğanlar, ayrılanlar derken bizi yeni sezonda neler bekliyor bilemiyoruz. Kıvılcım'ın değişen partneri de bunun sebeplerinden biri. Ancak Ömerseverleri ayrı tutalım, bu çift şimdiden beğenildi!