Müge Anlı'da Bir Cinayet Daha Ortaya Çıktı: İsmail Demir Ayağına Taş Bağlanarak Kuyuya Atıldı!
Müge Anlı'da Bir Cinayet Daha Ortaya Çıktı: İsmail Demir Ayağına Taş Bağlanarak Kuyuya Atıldı!
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Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, 36 yaşında ve iki çocuk babası olan İsmail Demir'in kaybolması ele alınmıştı.
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İsmail Demir, 25 Nisan tarihinde Mardin Midyat'tan kaybolmuştu ve kayboluşunun 22. gününde kardeşleri, gözyaşları içinde Müge Anlı'nın programına başvurmuştu.
Kayboluş olayıyla ilgili olarak, İsmail'in en yakın arkadaşı Hamdullah Önen şüpheli olarak görülüyordu. Hamdullah, İsmail'in ailesine 'Ben ona uyuşturucu madde vermiştim. Siz yayına çıkarsanız bide yakalanırsa tutuklanır' şeklinde bir ifade kullanmıştı.
Hamdullah, ailenin bu konuda ne yayına çıkmalarını ne de polise başvurmalarını önermişti. Ancak aile, bir ay sonra dayanamayarak hem başvuru yapmış hem de yayına katılmıştı.
Hamdullah Önen de programda yer alarak, İsmail Demir'in yasa dışı işlere karıştığını ve tutuklanmamak için kaçtığını ifade etmişti.
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Programın ardından, Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü, İsmail'in kayboluşuyla ilgili olarak özel bir ekip kurdu. Bu ekip, programda ismi geçen herkesin ifadesini aldı. İsmail'in kayboluşunun 140. gününde, İsmail'in bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı.
Müge Anlı, programında İsmail Demir'in cenazesinin, ayağına taş bağlanmış bir şekilde bir kuyuda bulunduğunu duyurdu. İsmail'in arkadaşı Hamdullah Önen ve bir başka kişinin, olayla ilgili olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin, cinayeti itiraf ettiği ve Hamdullah'ın İsmail'i öldürerek kuyuya attığını ifade ettiği belirtildi. Programda, kuyunun bulunduğu yer de gösterildi.
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