Didem Arslan'dan Kendisine Sert Çıkan Gülben Ergen'e Hukuksal Yanıt!
Didem Arslan'dan Kendisine Sert Çıkan Gülben Ergen'e Hukuksal Yanıt!
Narin Güran olayı tüm Türkiye'yi sarsarken olayı başından beri takip eden Didem Arslan, yayın yasağının kalkmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kaynak belirtmediği için Gülben Ergen'den tepki alan Arslan, programda Ergen'e hukuksal yanıt verdi.
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Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran olayını en başından beri takip eden Didem Arslan, yayın yasağıyla beraber yayınlarını kesmişti.
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Narin'in cesedinin bulunması ve yayın yasağının kalkmasıyla beraber yayınlarına devam eden Arslan, "Kaynağıma göre Narin, annesi ve amcasını uygunsuz görmüş" diyerek bomba bir iddiada bulunurken Gülben Ergen bunu epey eleştirmişti.
Didem Arslan'ın haber kaynağını belirtmemesi üzerine sosyal medyadan tepki gösteren Gülben Ergen ve Didem Arslan'ın atışması devam ederken, Arslan bugün yayında Ergen'e hukuksal bir yanıt verdi.
Basın Kanunu'nun 12. maddesine göre gazetecinin kaynak göstermek zorunda olmadığını açıklayan Arslan, bunu anlamayanlar için belirttiğinin altını çizdi.
Arslan sözlerine "Biz işimizi yapmaya devam edelim. Bazıları olaydan nemalanmaya devam ediyor" şeklinde devam etti.
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