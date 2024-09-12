Didem Arslan'dan Kendisine Sert Çıkan Gülben Ergen'e Hukuksal Yanıt!

Narin Güran olayı tüm Türkiye'yi sarsarken olayı başından beri takip eden Didem Arslan, yayın yasağının kalkmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Kaynak belirtmediği için Gülben Ergen'den tepki alan Arslan, programda Ergen'e hukuksal yanıt verdi.