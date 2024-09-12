Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Kendisine "Torpilli" Diyen Kişiye Sert Yanıt Verdi!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Kendisine "Torpilli" Diyen Kişiye Sert Yanıt Verdi!
Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek oyunculuk performansıyla sık sık gündem olurken dizinin senaristinin annesi olması nedeniyle torpilli olduğuna dair eleştirilere maruz kalmıştı. Civelek, kendisine torpilli diyen kişiye sert yanıt verdi.
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek sık sık gündemi meşgul eden bir isim.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki oyunculuğu nedeniyle sık sık "torpilli" olduğu iddia edilen Civelek, annesinin dizinin senaristi olması nedeniyle eleştiri oklarının ucunda.
Kariyeri boyunca annesinin senaryo ekibinde yer aldığı dizilerde oynaması nedeniyle torpil iddiaları güçlenen Feyza Civelek bu konudaki eleştirilere cevap vermekten geri durmazken son olarak yine bu iddialara sert bir yanıt verdi.
Kendisine torpilli diyen kişiye yanıt veren Feyza Civelek, "Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen auditiona girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım." dedi.
"Şu an en popüleri Nilay. Nilaysız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğini düşünüyorsan o senin zevksizliğin ama saçma sapan paylaşma bilmeden okey?"
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