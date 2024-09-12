Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin Evlenmesi Goygoyculara Malzeme Oldu!
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin Evlenmesi Goygoyculara Malzeme Oldu!
Çoğumuzun çocukluluğunun dizisi Selena'da Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci yıllar sonra evlendiği haberiyle gündeme geldi. Demirci'nin evlenmesiyle Selena fanları fena goygoy çevirdi.
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2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan Selena, çoğumuzun çocukluğunun dizisi.
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İyilerin dostu kötülerin düşmanı Selena ve ailesini kaybeden üç kız kardeşin yaşadıklarını anlatan Selena hala zevkle izlenen bir dizi olurken dizinin çocuk oyuncularının değişimi sık sık gündem oluyordu.
Dizideki tüm çocuk oyuncular halihazırda aktif olarak sosyal medyada yer alsa da Selin'i canlandıran Cansu Demirci resmen sırra kadem basmış ve öldüğü bile iddia edilmişti.
Yıllar sonra aniden evlendiği haberiyle gündeme gelen Cansu Demirci'nin geri dönüşü hepimizi heyecanlandırırken, Demirci'nin evlenmesi Selena izleyicilerinin radarına takıldı.
Selena'da Selin karakterinin sevgilisi Ozan'dan dem vuran goygoycular, söz konusu olayı dizi üzerinden mizah malzemesi yaptılar.
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İşte o yorumlardan bazıları:
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