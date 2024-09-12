MasterChef'te Gergin Anlar: Mehmet Şef Azarladı, Somer Şef Stüdyoyu Terk Etti!
MasterChef'te Gergin Anlar: Mehmet Şef Azarladı, Somer Şef Stüdyoyu Terk Etti!
MasterChef Türkiye'nin 7. sezonu tam gaz devam ederken, son bölümde yarışmacılar şefleri çileden çıkardı. Mehmet Şef yarışmacıları azarlarken Somer Şef stüdyoyu terk etti.
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 7. sezonuyla enfes bir geri dönüş yaptı.
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Yarışmacılar arasında yaşanan kaosun yanı sıra jüri üyesi şefler sık sık çileden çıkarken son bölümde yarışmacıların şımarıklığı büyük bir gerginliğin fitilini ateşledi.
Dokunulmazlık oyununda Beş Kardeş Yahnisi adlı yemeği yapacak olan yarışmacılar şeflerin konuşmalarını duymazdan gelerek malzemelerini tezgaha çıkarmaya başladı.
Beş Kardeş Yahnisi yemeğini yapan Feridun Ügümlü'nün vefat ettiğini duyuran Mehmet Şef'i dinlemeyen yarışmacılar şefi çıldırtırken yaptıkları bu saygısızlığa elbette jüriden tepki gecikmedi.
Somer Şef, "Arkadaşlar burada bir Türk mutfak ustası hakkında konuşuyoruz. Bu kadar mı önemli önünüzdeki malzemeleri çıkartıp muhabbet etmek? Başlayın ben başka bir şey söylemeyeceğim." deyip stüdyoyu terk ederken Mehmet Şef, "Ağır konuşacağım" diyerek söze girdi.
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"Yok abi ben de konuşmuyorum. Bu geçen sene de çok oldu. Siz şımarıksınız. Bir şey anlatıyoruz. Yani şu yemek için biz heyecanlanıyoruz. Sizin için gidip elli yerden yemekler buluyoruz. Sizi ilerletmeye çalışıyoruz."
"Bu yemeği yapan büyük usta vefat etti. Tam biz adamı anarken yaptığınıza bakın. Gidin domates biberinizi de alın. Biraz saygı. Ne var kardeşim çıkardın da ne oldu domates biberi?"
"Kusura bakmayın biraz ağır konuşacağım. Her zaman yapıyorsunuz bunu. Bir tane yaratıcılık yemeği anlatacağız şakır şakır liste çıkarıyorsunuz. Sonra o malzemeleri çıkardıktan sonra yüz tane soru soruyorsunuz. Sebebi bizi iyi dinlememeniz. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz."
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