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Çöpten Çıkarıp Herkese Yedirdi! MasterChef'te Yapılan Kural İhlali 'Pes' Dedirtti!

Çöpten Çıkarıp Herkese Yedirdi! MasterChef'te Yapılan Kural İhlali 'Pes' Dedirtti!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 09:58

MasterChef'te yapılan kural ihlali herkesi dumur etti. Dün akşamki bölümde mavi takımdan Nigar, çöpe koyduğu yemeği arkadaşlarına tattırdı ve şeflerin önüne koydu.

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MasterChef'te dün akşam herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Mavi ile kırmızı takımın karşı karşıya geldiği mücadelede çöpten yemek yendi.

MasterChef'te dün akşam herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Mavi ile kırmızı takımın karşı karşıya geldiği mücadelede çöpten yemek yendi.

Şeflerin önceden fark ettiği olayda kural ihlali nedeniyle Mavi takımın yemeği tadılmadı. Olay Nigar'ın beklemesi için çorbayı bulaşık ve çöpün biriktiği yere koyması ile gerçekleşti.

Şeflerin önceden fark ettiği olayda kural ihlali nedeniyle Mavi takımın yemeği tadılmadı. Olay Nigar'ın beklemesi için çorbayı bulaşık ve çöpün biriktiği yere koyması ile gerçekleşti.

Yarışmacının masum bulduğu hareket şefler tarafından hoş karşılanmadı. Üstelik Nigar, çorbayı daha sonra çöplerin arasından ayıklayıp diğer yemeklerde kullanılmasına da izin verdi.

Yarışmacının masum bulduğu hareket şefler tarafından hoş karşılanmadı. Üstelik Nigar, çorbayı daha sonra çöplerin arasından ayıklayıp diğer yemeklerde kullanılmasına da izin verdi.

İşte o anlar... Siz olsanız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım...

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