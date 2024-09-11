Biri Yemeğe mi Tükürdü? MasterChef'te Yaşanan Gerilim Dolu Anlarda Şefler Stüdyoyu Terk Etti!
Biri Yemeğe mi Tükürdü? MasterChef'te Yaşanan Gerilim Dolu Anlarda Şefler Stüdyoyu Terk Etti!
MasterChef Türkiye'de son hızla mücadele devam ederken yayınlanan fragman herkesi dumur etti. Yaşanan gerilim dolu anlarda şefler stüdyoyu terk etti. Öyle ki izleyenler 'Biri yemeğe falan tükürmüş herhalde!' diye yazdı.
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MasterChef Türkiye'de kaos eksik olmuyor. Dün akşamki bölümün ardından yayınlanan fragman herkesi gerdi.
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Kameralara bakmamız gerek, diyen şefler sonunda stüdyoyu terk etti. Yarışmacıların yüzlerinden ise korku akıyordu.
İzleyenlerin, "Herhalde birisi yemeğe tükürdü!" diye yorumladığı o anlara bakalım siz neler diyeceksiniz...
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