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Biri Yemeğe mi Tükürdü? MasterChef'te Yaşanan Gerilim Dolu Anlarda Şefler Stüdyoyu Terk Etti!

Biri Yemeğe mi Tükürdü? MasterChef'te Yaşanan Gerilim Dolu Anlarda Şefler Stüdyoyu Terk Etti!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 08:35

MasterChef Türkiye'de son hızla mücadele devam ederken yayınlanan fragman herkesi dumur etti. Yaşanan gerilim dolu anlarda şefler stüdyoyu terk etti. Öyle ki izleyenler 'Biri yemeğe falan tükürmüş herhalde!' diye yazdı.

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MasterChef Türkiye'de kaos eksik olmuyor. Dün akşamki bölümün ardından yayınlanan fragman herkesi gerdi.

MasterChef Türkiye'de kaos eksik olmuyor. Dün akşamki bölümün ardından yayınlanan fragman herkesi gerdi.

Kameralara bakmamız gerek, diyen şefler sonunda stüdyoyu terk etti. Yarışmacıların yüzlerinden ise korku akıyordu.

Kameralara bakmamız gerek, diyen şefler sonunda stüdyoyu terk etti. Yarışmacıların yüzlerinden ise korku akıyordu.

İzleyenlerin, "Herhalde birisi yemeğe tükürdü!" diye yorumladığı o anlara bakalım siz neler diyeceksiniz...

İzleyenlerin, "Herhalde birisi yemeğe tükürdü!" diye yorumladığı o anlara bakalım siz neler diyeceksiniz...

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