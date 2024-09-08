Ağlattılar! MasterChef Türkiye'de Mehmet ve Somer Şef'in Yarışmacıyı Azarlaması Tepki Çekti
Ağlattılar! MasterChef Türkiye'de Mehmet ve Somer Şef'in Yarışmacıyı Azarlaması Tepki Çekti
MasterChef'te şeflerin yarışmacılara bağırması bir ilk değil ancak dün akşam yaşananlar izleyiciyi rahatsız etti. Şirin'in sunumu sırasında Somer Şef'in ve Mehmet Şef'in yarışmacıyı azarlaması ağlamasına neden oldu.
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MasterChef'te dün akşam ekran başındaki izleyenlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.
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Sezon boyunca ilk kez bu kadar yükseldiği görülen şeflerin hedefinde Şirin vardı.
Sunum sırasında Somer ve Mehmet Şef'in Şirin'i azarlaması yarışmacıyı ağlattı.
Önce o anları izleyelim...
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Demet Akalın da savundu...
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