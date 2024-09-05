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Kaynanası ile Aynı Yaşta Çıktı! Gelinim Mutfakta'nın Gelini ile Nişanlısının Yaş Farkı Olay Oldu!

Kaynanası ile Aynı Yaşta Çıktı! Gelinim Mutfakta'nın Gelini ile Nişanlısının Yaş Farkı Olay Oldu!

Gelinim Mutfakta
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 16:36

Gelinim Mutfakta'nın gelini Eliz ile nişanlısının arasındaki yaş farkı gelinleri şaşırttı. Kaynanası ile aynı yaşta çıkan gelin sosyal medyada da gündem oldu.

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Gelinim Mutfakta yarışmasına bu sezon damga vuran isim Eliz Cengiz oldu. Özel hayatında haber spikeri olan gelinin nişanlısı ile yaş farkı diğer gelinleri şaşırttı.

Gelinim Mutfakta yarışmasına bu sezon damga vuran isim Eliz Cengiz oldu. Özel hayatında haber spikeri olan gelinin nişanlısı ile yaş farkı diğer gelinleri şaşırttı.

Sosyal medyada da paylaşımlar yapan çift aralarındaki yaş farkı ile daha önce de gündem olmuştu.

Sosyal medyada da paylaşımlar yapan çift aralarındaki yaş farkı ile daha önce de gündem olmuştu.

Gelinim Mutfakta yarışmasına nişanlısının teyzesi ile katılan Eliz, kaynanası gibi gördüğü teyze ile aynı yaşta çıktı.

Gelinim Mutfakta yarışmasına nişanlısının teyzesi ile katılan Eliz, kaynanası gibi gördüğü teyze ile aynı yaşta çıktı.

Sunucu Aslı Hünel'in ağzını açık bırakan yaş itirafında, gelin Eliz 42 yaşında olduğunu nişanlısının ise 22 yaşında olduğunu söyledi.

Sunucu Aslı Hünel'in ağzını açık bırakan yaş itirafında, gelin Eliz 42 yaşında olduğunu nişanlısının ise 22 yaşında olduğunu söyledi.

Sizce ilişkilerde yaş farkı bir sorun mu? Yorumlarda buluşalım...

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