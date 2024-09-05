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MasterChef'te Patates Soyamayan Yarışmacı İzleyenlerin Diline Düştü!

MasterChef'te Patates Soyamayan Yarışmacı İzleyenlerin Diline Düştü!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 17:26

MasterChef'te yarışmacılar istenen yemek için patates soymaya başladılar. O anlarda izleyenler şok oldu çünkü Onur'a yakalaşan kameradaki görüntüler resmen patatesi bile soyamadığını gösterdi.

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MasterChef'in dünkü bölümünde izleyenler bir şok daha yaşadı. Yemek yarışmasında yarışmacı patates soyamadı.

MasterChef'in dünkü bölümünde izleyenler bir şok daha yaşadı. Yemek yarışmasında yarışmacı patates soyamadı.

Şeflerin istediği yemek için hazırlığa geçen yarışmacılar arasında kamera Onur'u seçti.

Şeflerin istediği yemek için hazırlığa geçen yarışmacılar arasında kamera Onur'u seçti.

Patates soyduğu sırada yakından yapılan çekimde tuhaf bir soyma şekli olan Onur, sosyal medyanın diline düştü.

Patates soyduğu sırada yakından yapılan çekimde tuhaf bir soyma şekli olan Onur, sosyal medyanın diline düştü.

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