MasterChef'te Patates Soyamayan Yarışmacı İzleyenlerin Diline Düştü!
MasterChef'te Patates Soyamayan Yarışmacı İzleyenlerin Diline Düştü!
MasterChef'te yarışmacılar istenen yemek için patates soymaya başladılar. O anlarda izleyenler şok oldu çünkü Onur'a yakalaşan kameradaki görüntüler resmen patatesi bile soyamadığını gösterdi.
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MasterChef'in dünkü bölümünde izleyenler bir şok daha yaşadı. Yemek yarışmasında yarışmacı patates soyamadı.
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Şeflerin istediği yemek için hazırlığa geçen yarışmacılar arasında kamera Onur'u seçti.
Patates soyduğu sırada yakından yapılan çekimde tuhaf bir soyma şekli olan Onur, sosyal medyanın diline düştü.
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