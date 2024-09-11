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Arka Planda Neler Dönüyor?: Survivor 2025 Başvuruları ile İlgili Ortaya Çıkan Şok İddia!

Arka Planda Neler Dönüyor?: Survivor 2025 Başvuruları ile İlgili Ortaya Çıkan Şok İddia!

survivor
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 08:56

Survivor 2025 için geri sayım başladı. Başvuruların gündemde olduğu son günlerde sosyal medyada bir kullanıcının yarışma hakkında ortaya iddia dikkat çekti.

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Survivor 2025 için geri sayım başladı. Şimdiden yarışacak ünlü isimler yayılmaya başladı.

Survivor 2025 için geri sayım başladı. Şimdiden yarışacak ünlü isimler yayılmaya başladı.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Survivor 2025, Gönüllüler ve All Star olarak yayınlanmaya hazırlanırken takımlar Kırmızı ve Mavi olacak.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Survivor 2025, Gönüllüler ve All Star olarak yayınlanmaya hazırlanırken takımlar Kırmızı ve Mavi olacak.

Survivor 2025'te All Star kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimler arasında iki şampiyon olan İsmail Balaban ve Adem Kılıçcı yer alırken, diğer isimler Sema Aydemir, Efecan Dianzenza ve Asena Demirbağ oldu.

Survivor 2025'te All Star kadrosunda yer alacağı kesinleşen isimler arasında iki şampiyon olan İsmail Balaban ve Adem Kılıçcı yer alırken, diğer isimler Sema Aydemir, Efecan Dianzenza ve Asena Demirbağ oldu.

Peki herhangi bir kişi de yarışmaya dahil olamaz mı? Herkesin aklını karıştıran bu soru, "Başvuru yapsam kabul edilmez miyim?" sorusu. Bir kullanıcı bu soruya "Tanıdığınız olmalı" diye yanıt verdi.

Peki herhangi bir kişi de yarışmaya dahil olamaz mı? Herkesin aklını karıştıran bu soru, "Başvuru yapsam kabul edilmez miyim?" sorusu. Bir kullanıcı bu soruya "Tanıdığınız olmalı" diye yanıt verdi.

Kullanıcı, "Ben söyleyim size boşa başvuru yapmayın eğer eş dostunuz varsa şansınız var. Çünkü arka planda her şey oluyor o yüzden sıradan bir insanı alıp götürmezler. Ondan dolayı eski yarışmacıların muhakkak tanıdığı olacak isimleri alıyorlar" dedi.👇🏻

Kullanıcı, "Ben söyleyim size boşa başvuru yapmayın eğer eş dostunuz varsa şansınız var. Çünkü arka planda her şey oluyor o yüzden sıradan bir insanı alıp götürmezler. Ondan dolayı eski yarışmacıların muhakkak tanıdığı olacak isimleri alıyorlar" dedi.👇🏻
twitter.com

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