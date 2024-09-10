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Kızılcık Şerbeti'nde Hikaye Değişti! Sebebini Şerbo'nun Yapımcısı Anlattı!

Kızılcık Şerbeti'nde Hikaye Değişti! Sebebini Şerbo'nun Yapımcısı Anlattı!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 14:03

Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezon ile ikinci sezon arasındaki farklılıkları izleyici fark etti. 'Neden bu kadar entrika dönüyor? ilk sezon daha iyiydi!' diye tepki gösterenlere yapımcı yanıt verdi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=8_ZRn...
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Kızılcık Şerbeti'ni ilk sezon bayılarak izleyenler ikinci sezonu beğenmemişti. İlk sezonu daha çok beğenenlerin isyanı ise hikayenin değişmesiydi.

Kızılcık Şerbeti'ni ilk sezon bayılarak izleyenler ikinci sezonu beğenmemişti. İlk sezonu daha çok beğenenlerin isyanı ise hikayenin değişmesiydi.

Şerbo'da ikinci sezonda daha çok entrika ve kaos görmüştük. Bu durum dizinin kalitesini düşürdü, diyenler için yapımcıdan yanıt geldi.

Şerbo'da ikinci sezonda daha çok entrika ve kaos görmüştük. Bu durum dizinin kalitesini düşürdü, diyenler için yapımcıdan yanıt geldi.

Gazeteci Özlem Gürses'in yayınına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, "Yurt dışı satışları nedeniyle hikayenin değişmesi gerekiyordu" dedi.

Gazeteci Özlem Gürses'in yayınına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, "Yurt dışı satışları nedeniyle hikayenin değişmesi gerekiyordu" dedi.

İşte o açıklama:

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