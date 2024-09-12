Narin Cinayetinde Yeni İddia: Köyde Kara Para mı Aklanıyor?
Narin Cinayetinde Yeni İddia: Köyde Kara Para mı Aklanıyor?
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Özlem Gürses konuyla alakalı YouTube hesabından sık sık yayın açarken, son yayınında Narin'in köyünde kara para aklanabileceği iddialarını gündeme getirdi.
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Diyarbakır'da korkunç bir şekilde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi tam 19 gün sonra bir dere yatağında bulunurken Narin'i oraya gömen itirafçının açıklamaları, tüm okları amca Salim Güran'a çevirmişti.
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İtirafçı Nevzat Bahadır'ın açıklamalarıyla sır perdesi aralanan olayda amca Salim Güran tutuklanırken olayı en başından beri takip eden Özlem Gürses, bu olayın neden bu kadar uzadığına isyan ederek olaya bambaşka bir iddia getirdi.
Narin Güran olayına yayın yasağı getirilmesini, bazı iş insanlarının Narin'in bedeninin bulunması için açık arttırma yapması ve köydeki lüks araçlara dikkat çeken Gürses, Narin'in köyünde kara para aklama ekonomisi olabileceğinin altını çizdi.
"Bu ülkede kurulmuş olan korkunç kara para ağalarının çok önemli bir bölümü otomobil galerileri, lüks tüketim malzemeleri üzerinden bu paraları akladılar."
"Türkiye harıl harıl 8 yaşındaki bir evladımızı "Kim öldürdü bu kızı, niye öldürdü?" diye anlamaya çalışıyor, sürekli sorular soruyor, şak yayın yasağı geliyor."
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"Aynı günlerde köyün etrafında Porscheler dolaşıyor. 2 iş adamı Narin'in bedenini bulana 3 milyon, hayır 5 milyon diye açık arttırma gibi tweet atıyor. Bu köyde ne oluyordu acaba? Bu hikaye Narin'in hikayesini çok aştı bana sorarsanız."
İşte o açıklamalar:
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