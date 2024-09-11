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Herkes Biliyordu: Narin Güran Cinayeti, Yargı'daki O Sahneyi Hatırlattı!

Herkes Biliyordu: Narin Güran Cinayeti, Yargı'daki O Sahneyi Hatırlattı!

Yargı Cinayet
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 15:57

Günlerdir Türkiye'yi etkisi altına alan Narin Güran cinayetinde Narin'in tüm ailesi şüpheli durumunda olurken söz konusu kan donduran olay, Yargı dizisindeki bir sahneyi hatırlattı.

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Günlerdir tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti ortaya çıkan detaylarla her geçen gün kanımızı donduruyor.

Günlerdir tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti ortaya çıkan detaylarla her geçen gün kanımızı donduruyor.

Amca Salim'in Narin'in cansız bedenini çuval içerisinde gömülmesi için vermesi sonrası itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleriyle tüm ailenin bu durumdan haberdar olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Amca Salim'in Narin'in cansız bedenini çuval içerisinde gömülmesi için vermesi sonrası itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleriyle tüm ailenin bu durumdan haberdar olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Cesedi dere yatağında gömülü halde bulunan Narin'in tüm ailesi şüpheli durumuna düşerken Narin Güran cinayeti akıllara Yargı dizisinden bir sahneyi getirdi.

Cesedi dere yatağında gömülü halde bulunan Narin'in tüm ailesi şüpheli durumuna düşerken Narin Güran cinayeti akıllara Yargı dizisinden bir sahneyi getirdi.

Yargı'nın son sezonunda öldürülen bir kız çocuğu cinayeti işlenen bölümde anne, aileden birinin cinayet işlediğini bilmesine rağmen hiçbir şey söylemezken olay ortaya çıktıktan sonra Ceylin karakteri çileden çıkmıştı.

Yargı'nın son sezonunda öldürülen bir kız çocuğu cinayeti işlenen bölümde anne, aileden birinin cinayet işlediğini bilmesine rağmen hiçbir şey söylemezken olay ortaya çıktıktan sonra Ceylin karakteri çileden çıkmıştı.

Herkesin bildiği bir cinayeti tüm aile ve yakınlarının gizlemesi sahnesi izlediğimiz dönem kanımızı dondururken Narin olayıyla beraber tekrardan gündem oldu.

Herkesin bildiği bir cinayeti tüm aile ve yakınlarının gizlemesi sahnesi izlediğimiz dönem kanımızı dondururken Narin olayıyla beraber tekrardan gündem oldu.
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İşte o sahne:

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