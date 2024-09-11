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Feci Kaza! MasterChef'te Onur'un Yüzü ve Elleri Kızgın Yağla Yandı

Feci Kaza! MasterChef'te Onur'un Yüzü ve Elleri Kızgın Yağla Yandı

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 12:41

MasterChef Türkiye'de feci bir kaza yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Onur'un kızgın yağ taşırken kayıp düşmesiyle diğer yarışmacılar panik oldu. Fragmanda Onur'un yüzü ve ellerinin yandığının söylenmesi izleyicileri meraklandırdı.

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MasterChef Türkiye 7. sezonunun popüler yarışmacılarından Onur, yeni bölüm fragmanında feci bir kaza yaşadı.

MasterChef Türkiye 7. sezonunun popüler yarışmacılarından Onur, yeni bölüm fragmanında feci bir kaza yaşadı.

Takım oyununda kızgın yağ taşıyan Onur, diğer yarışmacıları "Kızgın yağ, dikkat edin" şeklinde uyarırken kendini ansızın yerde buldu.

Takım oyununda kızgın yağ taşıyan Onur, diğer yarışmacıları "Kızgın yağ, dikkat edin" şeklinde uyarırken kendini ansızın yerde buldu.

Kızgın yağ dolu tencerenin üzerine düşen Onur'un imdadına yarışmacılar ve ekip yetişirken fragmanda "Suratı yandı çocuğun, suratı ve elleri" şeklinde diğer yarışmacıların konuşmalarının verilmesi izleyicileri paniklendirdi.

Kızgın yağ dolu tencerenin üzerine düşen Onur'un imdadına yarışmacılar ve ekip yetişirken fragmanda "Suratı yandı çocuğun, suratı ve elleri" şeklinde diğer yarışmacıların konuşmalarının verilmesi izleyicileri paniklendirdi.

İşte o anlar:

Umarız Onur'un durumu ağır değildir. Biz de geçmiş olsun diyoruz!

Umarız Onur'un durumu ağır değildir. Biz de geçmiş olsun diyoruz!

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