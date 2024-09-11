Feci Kaza! MasterChef'te Onur'un Yüzü ve Elleri Kızgın Yağla Yandı

MasterChef Türkiye'de feci bir kaza yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Onur'un kızgın yağ taşırken kayıp düşmesiyle diğer yarışmacılar panik oldu. Fragmanda Onur'un yüzü ve ellerinin yandığının söylenmesi izleyicileri meraklandırdı.