Feci Kaza! MasterChef'te Onur'un Yüzü ve Elleri Kızgın Yağla Yandı
Feci Kaza! MasterChef'te Onur'un Yüzü ve Elleri Kızgın Yağla Yandı
MasterChef Türkiye'de feci bir kaza yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Onur'un kızgın yağ taşırken kayıp düşmesiyle diğer yarışmacılar panik oldu. Fragmanda Onur'un yüzü ve ellerinin yandığının söylenmesi izleyicileri meraklandırdı.
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MasterChef Türkiye 7. sezonunun popüler yarışmacılarından Onur, yeni bölüm fragmanında feci bir kaza yaşadı.
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Takım oyununda kızgın yağ taşıyan Onur, diğer yarışmacıları "Kızgın yağ, dikkat edin" şeklinde uyarırken kendini ansızın yerde buldu.
Kızgın yağ dolu tencerenin üzerine düşen Onur'un imdadına yarışmacılar ve ekip yetişirken fragmanda "Suratı yandı çocuğun, suratı ve elleri" şeklinde diğer yarışmacıların konuşmalarının verilmesi izleyicileri paniklendirdi.
İşte o anlar:
Umarız Onur'un durumu ağır değildir. Biz de geçmiş olsun diyoruz!
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