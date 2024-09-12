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Çocuğa Şiddet Sahnesi Tepki Çeken Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinin X Hesabı Askıya Alındı

Çocuğa Şiddet Sahnesi Tepki Çeken Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinin X Hesabı Askıya Alındı

Twitter yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 09:38

NOW TV'de ilk bölümüyle ekranlara gelen Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin resmi X hesabı askıya alındı. Diziyi izleyenler ilk bölümdeki çocuğa şiddet sahnesinin bunda etkili olduğunu dile getirdi.

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Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi oyuncuların rol aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ilk bölümüyle NOW TV ekranlarına geldi.

Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi oyuncuların rol aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ilk bölümüyle NOW TV ekranlarına geldi.

Merakla beklenen dizinin ilk bölümündeki bir sahne izleyenlerin tepkisini çekti. Cemre Baysel'in canlandırdığı Leyla karakterinin çocukluğunda uğradığı şiddet izleyenleri çok sinirlendi.

Merakla beklenen dizinin ilk bölümündeki bir sahne izleyenlerin tepkisini çekti. Cemre Baysel'in canlandırdığı Leyla karakterinin çocukluğunda uğradığı şiddet izleyenleri çok sinirlendi.

O sahneye gelen tepkileri bu içeriğimizde size anlatmıştık:

Tepki çeken sahneden sonra X olaya el attı. X/Twitter, dizinin resmi hesabı @leyladizitv'yi askıya aldı.

Tepki çeken sahneden sonra X olaya el attı. X/Twitter, dizinin resmi hesabı @leyladizitv'yi askıya aldı.

Hesabın askıya alındığını gören pek çok dizi izleyicisi çocuğa şiddet sahnesinden dolayı şikayet edildiğini dile getirdi. Siz Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisindeki bu sahne için ne düşünüyorsunuz?

Hesabın askıya alındığını gören pek çok dizi izleyicisi çocuğa şiddet sahnesinden dolayı şikayet edildiğini dile getirdi. Siz Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisindeki bu sahne için ne düşünüyorsunuz?

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