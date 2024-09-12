Çocuğa Şiddet Sahnesi Tepki Çeken Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinin X Hesabı Askıya Alındı
Çocuğa Şiddet Sahnesi Tepki Çeken Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinin X Hesabı Askıya Alındı
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Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi oyuncuların rol aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ilk bölümüyle NOW TV ekranlarına geldi.
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Merakla beklenen dizinin ilk bölümündeki bir sahne izleyenlerin tepkisini çekti. Cemre Baysel'in canlandırdığı Leyla karakterinin çocukluğunda uğradığı şiddet izleyenleri çok sinirlendi.
Tepki çeken sahneden sonra X olaya el attı. X/Twitter, dizinin resmi hesabı @leyladizitv'yi askıya aldı.
Hesabın askıya alındığını gören pek çok dizi izleyicisi çocuğa şiddet sahnesinden dolayı şikayet edildiğini dile getirdi. Siz Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisindeki bu sahne için ne düşünüyorsunuz?
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