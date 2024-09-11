Uraz Kaygılaroğlu'nun Taş Kağıt Makas Dizisindeki Karakteri İzleyicileri İkiye Böldü
Uraz Kaygılaroğlu'nun Taş Kağıt Makas Dizisindeki Karakteri İzleyicileri İkiye Böldü
Televizyonun sevilen yüzlerinden Uraz Kaygılaroğlu kariyerinin başında canlandırdığı mülayim rolleri son yıllarda jet hızıyla terk ederken son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde canlandırdığı karakterle izleyicileri ikiye böldü.
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Televizyonun en sevilen yüzlerinden Uraz Kaygılaroğlu, kariyerinin başında canlandırdığı efendi erkek karakterlerden şu an bir hayli uzakta.
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Baba Candır'daki Haluk ve Sefirin Kızı'daki Gediz Işıklı karakterleriyle izleyicilerin göz bebeği haline gelen Kaygılaroğlu bu karakterlerin ardından Taş Kağıt Makas dizisindeki cayır cayır kötü karakterle geri dönüşe hazırlanıyor.
Taş Kağıt Makas dizisinde "Mafya Marko" karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, dizinin fragmanında karşımıza çıkarken yeni karakteri kısa sürede fikir ayrılığına sebep oldu.
Efendi erkek rollerinin ardından keskin bir geçiş yapan Kaygılaroğlu doğal olarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
Gelen tepkileri sıraladık:
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