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Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman, Popüler Dizinin Kadrosunda!

Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman, Popüler Dizinin Kadrosunda!

Kuruluş Osman yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 16:45

Sevilen dizi Yalı Çapkını'ndaki Pelin karakteriyle izlediğimiz Buçe Buse Kahraman, 2. sezon sonunda diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş, Kahraman'ın popüler dizide yer alacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Fenomen dizi Yalı Çapkını'ndaki Pelin karakteriyle tanıdığımız Buçe Buse Kahraman, tam 2 sezon boyunca canlandırdığı karakterle izleyicilerden epey linç yemişti.

Fenomen dizi Yalı Çapkını'ndaki Pelin karakteriyle tanıdığımız Buçe Buse Kahraman, tam 2 sezon boyunca canlandırdığı karakterle izleyicilerden epey linç yemişti.

Seyran ve Ferit'in kavuşmasına engel olarak görülen Pelin karakteriyle sık sık tepkilerin odağına oturan Kahraman, 2. sezon sonunda diziden ayrılırken yeni sezon için planları merak edilmişti.

Seyran ve Ferit'in kavuşmasına engel olarak görülen Pelin karakteriyle sık sık tepkilerin odağına oturan Kahraman, 2. sezon sonunda diziden ayrılırken yeni sezon için planları merak edilmişti.

Birsen Altuntaş, Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezon için ekranların sevilen bir dizisiyle anlaştığını açıkladı.

Birsen Altuntaş, Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezon için ekranların sevilen bir dizisiyle anlaştığını açıkladı.

O dizi ise 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman!

O dizi ise 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kuruluş Osman!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kahraman, sevilen dizide Altunay Hatun karakterine hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kahraman, sevilen dizide Altunay Hatun karakterine hayat verecek.

Güçlü bir kadın karaktere hayat vermeye hazırlanan Kahraman, ustaca ata binip kılıç kullanacak.

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