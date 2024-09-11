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Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinin İlk Bölümünde Küçük Kızın Suda Boğulmaya Çalışıldığı Sahne Tepki Çekti!

Leyla: Hayat Aşk Adalet Dizisinin İlk Bölümünde Küçük Kızın Suda Boğulmaya Çalışıldığı Sahne Tepki Çekti!

yerli dizi Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 00:09

NOW TV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde Leyla'nın küçüklüğünün suda boğulmaya çalışıldığı sahne tepki çekti.

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NOW TV'de ilk bölümüyle ekrana gelen Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi merakla bekleniyordu.

NOW TV'de ilk bölümüyle ekrana gelen Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi merakla bekleniyordu.

Gonca Vuslateri, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı dizi yayınlandığı ilk bölümle de büyük ses getirdi.

Gonca Vuslateri, Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı dizi yayınlandığı ilk bölümle de büyük ses getirdi.

Dizi Narin'in acı bir şekilde aramızdan ayrılışının da etkisiyle çocuk istismarı ve şiddetine karşı son derece duyarlı bir metinle başladı.

Dizi Narin'in acı bir şekilde aramızdan ayrılışının da etkisiyle çocuk istismarı ve şiddetine karşı son derece duyarlı bir metinle başladı.

Ancak Cemre Baysel'in canlandırdığı Leyla karakterinin çocukluğunun ekrana yansıtıldığı bir sahnede, Leyla'ya uygulanan şiddet tepki çekti.

Ancak Cemre Baysel'in canlandırdığı Leyla karakterinin çocukluğunun ekrana yansıtıldığı bir sahnede, Leyla'ya uygulanan şiddet tepki çekti.

Küçük kızın suda boğulmaya çalışıldığı sahneye sosyal medyada yorum yağdı.

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