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Somer Sivrioğlu, MasterChef'teki Favori Yarışmacıları Hakkında Konuştu!

Somer Sivrioğlu, MasterChef'teki Favori Yarışmacıları Hakkında Konuştu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 23:04

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu, 2. Sayfa Official'a MasterChef'teki favori yarışmacıları hakkında konuştu.

Kaynak: 2. Sayfa Official

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MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürerken, yarışmacılar arasında eğlenceli bir ilişki oluştu.

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürerken, yarışmacılar arasında eğlenceli bir ilişki oluştu.

Yarışmacıların yaptıkları yemeklerle ön plana çıktığı yarışmada, önceki sezonların aksine belli bir favori oluşmadı.

Yarışmacıların yaptıkları yemeklerle ön plana çıktığı yarışmada, önceki sezonların aksine belli bir favori oluşmadı.

Yarışmanın sevilen jürisi Somer Sivrioğlu da 2. Sayfa Official kameralarına bu konuyla ilgili konuştu.

Yarışmanın sevilen jürisi Somer Sivrioğlu da 2. Sayfa Official kameralarına bu konuyla ilgili konuştu.

Somer Şef, önceki sezonların aksine bu yıl öne çıkan 1-2 kişi yerine 8 kişinin yetenekli olduğunu söyledi.

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