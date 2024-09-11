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Gizem Çözüldü: Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Üvey Annesi Heves'in Hain Planı Ortaya Çıktı!

Gizem Çözüldü: Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Üvey Annesi Heves'in Hain Planı Ortaya Çıktı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 19:23

Eylül geldi, sonunda Şerbo başlıyor! Kaosunu bol miktarda özlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezona iki gün kala Giray ve üvey annesiyle ilgili gizem çözüldü!

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Orta Doğu ve Balkanların en kaos dolu dizisi Kızılcık Şerbeti'ne kavuşmamıza son iki gün kaldı.

Orta Doğu ve Balkanların en kaos dolu dizisi Kızılcık Şerbeti'ne kavuşmamıza son iki gün kaldı.

Şoktan şoka sürüklendiğimiz sezon finalinde ortaya çıkan ve sonradan Şebnem Dönmez olduğunu öğrendiğimiz gizemli kadın hepimizi dehşete düşürmüştü.

Şoktan şoka sürüklendiğimiz sezon finalinde ortaya çıkan ve sonradan Şebnem Dönmez olduğunu öğrendiğimiz gizemli kadın hepimizi dehşete düşürmüştü.

Tüm yaz düşündük, üvey annesi ve Giray'la ilgili binbir türlü senaryo ortaya atıldı ama sonunda gizem çözüldü!

Tüm yaz düşündük, üvey annesi ve Giray'la ilgili binbir türlü senaryo ortaya atıldı ama sonunda gizem çözüldü!

Meğer tam da tahmin ettiğimiz gibi Giray ve üvey annesi Heves'in ilişkisi varmış!

Meğer tam da tahmin ettiğimiz gibi Giray ve üvey annesi Heves'in ilişkisi varmış!

Sırf ilişkilerini rahat yaşayabilmek için de Giray, Doğa ile evlenme kararı almış. Ah Doğa'm, ah üzümlü kekim...

Sırf ilişkilerini rahat yaşayabilmek için de Giray, Doğa ile evlenme kararı almış. Ah Doğa'm, ah üzümlü kekim...

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