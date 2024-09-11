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Narin'le İlgili Sorusuna Didem Arslan "Bu Ne Terbiyesizlik?" Demişti: Gülben Ergen'den İmalı Yanıt Gecikmedi!

Narin'le İlgili Sorusuna Didem Arslan "Bu Ne Terbiyesizlik?" Demişti: Gülben Ergen'den İmalı Yanıt Gecikmedi!

Gülben Ergen Didem Arslan'la Vazgeçme
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 22:08 Son Güncelleme: 11.09.2024 - 22:11

Narin'in kaybolduğu günden itibaren derin üzüntü duyan ve üzüntüsünü Twitter hesabından dile getiren Gülben Ergen, 'Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre Narin, annesi ve amcasını uygunsuz yakalamış.' diyen Didem Arslan'a tepki göstermişti. Haber kaynağını sormasının ardından yayında kendisine bir hayli sert çıkan Didem Arslan'a imalı yanıt gecikmedi.

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Narin'in kaybolmasıyla başlayan endişe dolu bekleyiş ne yazık ki cansız bedeninin bulunmasıyla tüm Türkiye için yasa dönüşmüştü.

Narin'in kaybolmasıyla başlayan endişe dolu bekleyiş ne yazık ki cansız bedeninin bulunmasıyla tüm Türkiye için yasa dönüşmüştü.

Soruşturmanın hız kazanması ve yayın yasağının kalkmasıyla birlikte Didem Arslan, Vazgeçme programında Narin'in büyük ihtimalle anne ve amcasını uygunsuz bir şekilde yakaladığı için öldürüldüğünü açıklamıştı.

Soruşturmanın hız kazanması ve yayın yasağının kalkmasıyla birlikte Didem Arslan, Vazgeçme programında Narin'in büyük ihtimalle anne ve amcasını uygunsuz bir şekilde yakaladığı için öldürüldüğünü açıklamıştı.

Detaylar:

Arslan'ın bu haberi verirken "Haber kaynağıma göre..." sözlerine takılan Gülben Ergen, Twitter hesabından "Haber kaynağın kim?" diye sorgulamıştı.

Arslan'ın bu haberi verirken "Haber kaynağıma göre..." sözlerine takılan Gülben Ergen, Twitter hesabından "Haber kaynağın kim?" diye sorgulamıştı.

Ergen'in bu sorusuna canlı yayında fazlasıyla sert çıkan Didem Arslan ise "Bir gazetecinin kaynağını sorgulamak nedir? Sen ne biçim insansın, bu ne terbiyesizlik?" gibi ifadeler kullanmıştı.

Ergen'in bu sorusuna canlı yayında fazlasıyla sert çıkan Didem Arslan ise "Bir gazetecinin kaynağını sorgulamak nedir? Sen ne biçim insansın, bu ne terbiyesizlik?" gibi ifadeler kullanmıştı.

Detaylar:

Bir takipçisinin kendisine bu durumu haber vermesinin ardından Gülben Ergen, "Koyun can derdinde, kasap mal. Boşverin" diyerek imalı bir cevap verdi.

Bir takipçisinin kendisine bu durumu haber vermesinin ardından Gülben Ergen, "Koyun can derdinde, kasap mal. Boşverin" diyerek imalı bir cevap verdi.

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