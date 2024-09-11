Narin'le İlgili Sorusuna Didem Arslan "Bu Ne Terbiyesizlik?" Demişti: Gülben Ergen'den İmalı Yanıt Gecikmedi!

Narin'in kaybolduğu günden itibaren derin üzüntü duyan ve üzüntüsünü Twitter hesabından dile getiren Gülben Ergen, 'Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre Narin, annesi ve amcasını uygunsuz yakalamış.' diyen Didem Arslan'a tepki göstermişti. Haber kaynağını sormasının ardından yayında kendisine bir hayli sert çıkan Didem Arslan'a imalı yanıt gecikmedi.