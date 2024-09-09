"Anne ve Amcayı Uygunsuz Yakaladı": Didem Arslan'dan Narin'in Ölümü Hakkında Şoke Eden İddia!
"Anne ve Amcayı Uygunsuz Yakaladı": Didem Arslan'dan Narin'in Ölümü Hakkında Şoke Eden İddia!
Tüm Türkiye Narin'in katledilmesine derin üzüntü duyarken, konuyu programına taşıyan Didem Arslan Yılmaz bu vahşetin arkasındaki gerçeği bir haber kaynağından öğrendiğini iddia etti.
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8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu.
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Narin'in kaybolmasının ardından dosyayı Vazgeçme programına taşıyan Didem Arslan Yılmaz, haber kaynağı aracılığıyla öldürülmesinin sebebini % 99 bildiğini iddia etti.
Ünlü gazeteci Narin'in eve geldiğinde annesi ve amcasını uygunsuz gördüğünü ve bu sebeple öldürüldüğünü iddia etti.
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